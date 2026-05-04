Costurile ascunse ale posturii greșite la birou și de ce companiile investesc mai mult în ergonomie

Există o cheltuială pe care aproape nicio companie nu o calculează explicit, dar care apare constant în bilanțuri sub alte denumiri: zile medicale, scăderea productivității, rotația de personal, erori din oboseală. Multe dintre acestea au o sursă comună — postura proastă la birou. Nu e un subiect glamuros, dar cifrele spun ceva clar.



Studiile Global Burden of Disease arată că durerile lombare sunt principala cauză de dizabilitate la nivel global. Alte cercetări europene indică faptul că afecțiunile musculo-scheletale sunt printre principalele cauze de absenteism, în special în rândul angajaților sedentari. În România, legătura dintre condițiile de muncă și aceste probleme este probabil sub-raportată, dar nu există date clare care să cuantifice fenomenul.

Ce se întâmplă, de fapt, după opt ore pe un scaun prost

Coloana vertebrală nu este proiectată să suporte poziția șezută statică timp îndelungat. Când scaunul nu oferă suport lombar corespunzător, mușchii paravertebrali intră într-o tensiune compensatorie constantă. Nu doare imediat — apare după câteva ore, adesea ca o jenă difuză în zona inferioară a spatelui sau ca tensiune cervicală.

Problema nu se oprește la disconfort fizic. Studiile de medicină ocupațională arată o corelație directă între durerea musculo-scheletală cronică şi scăderea capacității de concentrare. Practic, creierul alocă resurse cognitive pentru gestionarea disconfortului fizic — resurse care lipsesc din sarcina de lucru efectivă.

De aceea, începea să apară tot mai des în plângerile angajaților sintagme precum „obosesc mai repede”, „nu mă pot concentra după-masă” sau „mă dor umerii la sfârșitul zilei”. În parte, acesta e semnalul unui mobilier inadecvat, nu al unui angajat lipsit de motivație.

Cum se traduce disconfortul în costuri reale

Absenteismul este cel mai vizibil cost. Un angajat cu dureri cronice de spate va lua mai multe zile medicale pe an, va fi mai puțin prezent într-o zi de lucru normală şi va avea o rată mai mare de erori. Dar există și un alt concept, mai puțin discutat: prezentismul.

Prezentismul însemnă să fii fizic la birou, dar să funcționezi la o capacitate redusă. Angajatul vine, încearcă să lucreze, dar durerea, oboseala posturală sau disconfortul crampă in zona de spate îi taie din productivitate. Studii din spațiul corporatist estimează că prezentismul costă mai mult decât absenteismul, tocmai pentru că este invizibil.

La acestea se adaugă costurile medicale directe. Consultații de ortopedie, fizioterapie, tratamente pentru sindromul de tunel carpian sau hernii de disc apărute după ani de postură incorectă — în țările cu sisteme de sănătate corporatist, acestea revin companiei. În România, indirect, prin asigurările de sănătate și prin pierderea resurselor umane către concedii medicale prelungite.

De ce companiile nu au abordat problema mai devreme

Există un motiv simplu: scaunul ieftin arată la fel ca cel scump. Cel puțin la prima vedere. Un manager care trebuie să echipeze zece birouri va compara prețuri, nu caracteristici ergonomice. Și, logic, va alege cea mai ieftină opțiune funcțională.

Dar legătura dintre scaunul de 200 de lei și concediul medical de două săptămâni al unui angajat nu este niciodată explicită în nicio foaie de calcul. Costurile sunt dispersate: medicul de familie scrie „afecțiune musculo-scheletală”, HR-ul înregistrează „concediu medical”, departamentul de operațiuni vede „performanță scăzută”. Nimeni nu scrie: „scaun nepotrivit”.

Pandemia a schimbat ceva, însă. Angajații care au lucrat de acasă — adesea pe scaune și mai inadecvate — au raportat masiv probleme musculare. Şi, în acel context, companiile au început să lege direct mobilierul de sănătatea angajat ului.

Ce înseamnă un scaun ergonomic cu adevărat

Nu orice scaun cu spătar înalt sau cu inscripția „ergonomic” pe ambalaj merită eticheta. Scaunele ergonomice pentru lucru îndelungat sunt proiectate să suporte coloana în poziția șezută neutră — adică cu lordoza lombară menținută, umerii relaxați și coatele la 90 de grade. Reglajele sunt esențiale: înălțimea scaunului, adâncimea șezutului, suportul lombar, înălțimea cotierelor.

Diferența se simte după două-trei săptămâni de utilizare consistentă. Oboseala de după-masă scade, tensiunea cervicală se reduce, concentrarea în sarcinile repetitive se îmbunătățește. Nu sunt avantaje de marketing — sunt efecte documentate în studii de medicină ocupațională efectuate în medii corporate din Europa de Nord și SUA.

Evident, investiția inițială este mai mare. Un scaun ergonomic de calitate costă de câteva ori mai mult decât un scaun standard. Dar calculul corect nu compară prețul scaunelor — compară prețul scaunelor cu costul absenteismului, al scăderii productivității și al rotației de personal.

Cum au început companiile să facă acest calcul

Primele care s-au mișcat în această direcție au fost companiile tech, în special cele cu echipe mari de dezvoltatori software. Motivul e simplu: un programator lucrează intens opt-zece ore pe zi, și orice scădere a eficienței cognitive se vede imediat în output. Investiția în birouri și scaune bune a apărut ca măsură de păstrare a performanței, nu de bunuri sau stări.

Treptat, logica s-a extins. Companii din domeniul financiar, al serviciilor de clienți, al design-ului sau al logisticii au început să aloce bugete pentru echipament ergonomic, uneori în cadrul unor politici mai largi de wellbeing la locul de muncă.

România e încă în urmă față de Europa de Vest în această privință, dar convergența e vizibilă. Marile companii cu sedii centrale la București au început să impună standarde de dotare a spațiilor de lucru care includ și criterii ergonomice. Urmează și companiile medii, în special cele care concurează pentru talente cu așteptări ridicate.

Ergonomia ca element de retenție a angajaților

Există un unghi care merită menționat mai explicit: scaunul nu mai este perceput doar ca un obiect de mobilier, ci ca un semnal despre cum tratează compania angajatul. Când un nou angajat ajunge la birou și găsește un scaun vechi, prost reglat, care scrâșnește la fiecare mișcare — mesajul primit este unul mai amplu decât intenționează angajatorul.

Pe piața muncii competitivă din ultimii ani, condițiile fizice ale biroului au intrat în lista de criterii prin care candidații evaluează un angajator. Nu e singurul criteriu, evident. Dar e unul din ce în ce mai vizibil.

Companiile care au trecut deja prin acest proces de echipare au remarcat că, în afara beneficiilor medicale, există și un efect de imagine internă. Angajații care lucrează pe scaune ergonomice bine alese raportează un nivel mai ridicat de satisfacție legată de condițiile de muncă — ceea ce, în timp, se traduce în fidelizare mai bună şi în costuri mai mici de recrutare.

Un calcul pe care merită să-l faci

Următoarea dată când un manager vede bugetul pentru mobilier de birou, ar merita să îi alăture și un calcul rapid: câte zile de concediu medical a înregistrat echipa în ultimele douăsprezece luni? Cât a costat fiecare zi, cu tot ce implică aceasta: înlocuire, reorganizare, pierdere de know-how? Cât a costat rotația de personal, dacă a existat?

Răspunsurile nu vor duce automat la concluzia că scaunele sunt de vină. Dar vor arăta, cel mai probabil, că costurile ascunse ale unui mediu de lucru inadecvat depășesc cu mult investiția într-o dotare ergonomică corespunzătoare.

Aceasta e, în fond, logica pe care tot mai multe companii o aplică deja. Nu din generozitate, ci din calcul economic bine făcut.

