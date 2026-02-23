Costurile imense estimate pentru reconstrucția Ucrainei. Procesul ar putea dura 10 ani

Un raport realizat în comun de către Banca Mondială, Națiunile Unite, Comisia Europeană și guvernul ucrainean arată reconstrucția economiei Ucrainei va costa 588 de miliarde de dolari în următorii zece ani, informeză Reuters. Raportul a fost publicat cu zi înainte de împlinirea a patru ani de la invazia rusă.

Ultima evaluare a instituțiilor menționate, bazate pe date de la 24 februarie 2011 până la 31 decembrie 2025 arată o creștere cu 12% față de estimarea realizată anul trecut, creștere provocată de un salt de 21% a infrastructurii energetice avariate sau distruse în 2025.

Zece milioane de refugiați

Studiul nu include datele de după intensificarea atacurilor rusești asupra instalațiilor energetice ucrainene în lunile ianuarie și februarie, care au lăsat zeci de mii de uncraineni fără căldură, energie și apă în timpul celei mai reci ierni din ultimele decenii.

Estimarea, a cincea realizată de la începutul războiului, a stabilit că pagubele directe în Ucraina au ajuns la 195 de miliarde, cu aproape 11% față de raportul precedent, cele mai afectate fiind sectoarele locuințelor, transporturilor și energiei. „Pagubele sunt imense și cresc constant”, se spune în raportul care notează că acestea sunt concentrate în zona liniei frontului și zonele metropolitane.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski se află sub presiune din partea președintelui SUA Donald Trump pentru a fi de acord cu o încetare a focului care ar putea duce la cedări dureroase de teritoriu. Însă negocierile de săptămâna trecută dintre Rusia și Ucraina, care au avut loc la Geneva, nu a dus la rezultate.

Războiul, care va intra săptămâna aceasta, în al cincilea an, a provocat cea mai mare criză a refugiaților din Europa de la Al Doilea Război Mondial, cu peste 6.000.000 de ucraineni care trăiesc ca refugiați în alte state, în timp ce 4.600.000 sunt refugiați în alte zone ale țării.

Războiul a afectat considerabil și economia Ucrainei, al cărei PIB este cu 21% mai mic în termeni reali decât în 2021, înaintea invaziei rusești. Dacă războiul continuă și în acest an, creșterea PIB-ului Ucrainei este limitată la 2%, însă creșterea ar putea să-și revină treptat la 4% în 2027 și 4,5% în 2028, dacă se ajunge la o încetare a focului până la finele acestui an.

„După patru ani de la invazia pe scară largă a Rusiei, costul total al reconstrucției Ucrainei este acum estimat la aproape 583 de miliarde de dolari în următorul deceniu, de aproape trei ori mai mult decât PIB-ul pe 2025. În mijlocul unor atacuri rusești fără precedent asupra locuințelor și infrastructurii energetice din această iarnă, poporul nostru a arătat rezistență, antreprenorii noștri au continuat să muncească. Reușim încă să ne refacem repede și să ne dezvoltăm pe mai departe”, a declarat premierul Ucrainei, Iulia Sviridenko.

Locuințe distruse de 61 de miliarde de dolari

Pagubele cele mai mari au fost în domeniul locuințelor, cu 14% dintre acestea distruse sau avariate, echivalent a 61 de miliarde de dolari, după care urmează pagubele aduse infrastructurii de transport, evaluate la 40,3 miliarde de dolari. Sectorul energetic, o țintă predilectă în anul trecut a rachetelor rusești, a suferit pagube de aproape 25 de miliarde de dolari, ajungându-se în situația în care o parte a populației suferă de întreruperi ale energiei electrice de până la 18 ore pe zi.

Raportul estimează pierderi socioeconomice de 667 de miliarde de dolari, o creștere de 13% față de anul trecut, ceea ce reflectă perturbarea prelungită și pe scară largă a activității economice, a serviciilor publice și locurilor de muncă. Guvernul Ucrainei face deja pași în direcția reconstrucției, alocând în 2026 15,25 de miliarde de dolari pentru diverse programe. Ucraina și partenerii săi au cheltuit deja 20,3 miliarde de dolari din februarie 2022 încoace pentru reparații urgente, în diverse domenii.

Raportul notează că Ucraina ar putea să acopere în jur de 40% din costurile reconstrucției prin sectorul său privat dacă aplică reforme pentru atragerea de capital în sectoare precum agricultură, industrie și turism. „Fostul model economic al Ucrainei, cu o concurență slabă, o economie în mare parte informală și cu o amprentă accentuată a statului nu va genera dinamismul de business necesar reconstrucției”, se spune în document

Matthias Schmale, coordonatorul umanitar al ONU în Ucraina, a spus că măsurile pentru reîntoarcerea refugiaților, reintegrarea veteranilor și creșterea participării femeilor în piața muncii vor fi critice pentru a asigura viitorul economic al Ucrainei. „Cel mai important bun al Ucrainei constă în oamenii săi. Reconstrucția trebuie să fie centrată în jurul oamenilor și bazată pe comunități”, crede Schmale. Datele ONU arată că Ucraina are acum cu 2.400.000 mai puțini copii decât înainte de război.