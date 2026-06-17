Cota de piață a ChatGPT a scăzut sub 50% pentru prima oară. Cine a venit puternic din urmă

La mai bine de trei ani și jumătate de la lansarea ChatGPT, chatboții și alți asistenți AI au ajuns să fie folosiți de milioane de oameni din întreaga lume, iar peisajul competitiv se schimbă rapid, arată un nou raport citat de TechCrunch.

Raportul „State of Ai” pentru 2026, realizat de firma de analiză a datelor Sensor Tower, arată că, deși ChatGPT rămâne cel mai popular chatbot la nivel global, cota sa de piață a coborât sub 50% pentru prima dată.

Gizmodo, un alt site specializat în subiecte legate de tehnologie, amintește că în jurul anului 2023 ChatGPT părea că se îndreaptă spre a deveni o „marcă genericizată” – un termen care descrie situația în care numele unei mărci înregistrate ajunge să fie folosit ca denumire acceptată pentru întreaga categorie de produse (ca de exemplu Xeros, Thermos, Aspirin).

Însă în ultimul timp unii utilizatori au început să migreze la rivali ai ChatGPT.

Raportul Sensor Tower estimează că, între începutul anului și fârșitul lunii iunie, oamenii vor descărca aproape 2,3 miliarde de aplicații AI și vor cheltui peste 4,2 miliarde de dolari pe acestea.

Cifra privind cheltuielile a fost de 1,83 miliarde de dolari în aceeași perioadă a anului trecut, o creștere care sugerează că industria își mută accentul de la creștere pură către monetizare, potrivit TechCrunch.

Chatbotul Gemini de la Google a ajuns să aibă o cotă de piață de peste 25%

ChatGPT deținea încă peste 50% din cota de piață la începutul anului, însă până la sfârșitul lunii mai aceasta scăzuse la 46,4%, pe fondul creșterii Gemini dezvoltat de Google (27,7%) și Claude (10,3%) de la Anthropic. Alți asistenți, inclusiv Grok lansat de xAI, Perplexity, DeepSeek și Meta AI, au sub 5% cotă de piață.

Numărul de utilizatori activi ai diferiților chatboți în mai 2026, FOTO: Sensor Tower

Raportul „State of AI” al Sensor Tower, citat de TechCrunch, a mai constatat că utilizatorii sunt din ce în ce mai dispuși să treacă de la un asistent la altul și că anumite evenimente par să accelereze acest comportament.

De exemplu, acordul încheiat în februarie de OpenAI, compania care a dezvoltat ChatGPT, cu Departamentul Apărării al SUA a declanșat un vârf măsurabil al dezinstalărilor, ceea ce sugerează că pentru unii utilizatori contează nu doar funcționalitățile, ci și încrederea în brand și alinierea valorilor.

În timp ce avântul Gemini este alimentat în mare parte de integrarea cu ecosistemul mai larg de instrumente Google, Claude de la Anthropic și-a construit o reputație puternică pentru utilizarea în sarcini de productivitate și a devenit prin Claude Code un instrument favorit în rândul programatorilor de software.

Piața pentru asistenți AI a ajuns la cifre uimitoare

Raportul Sensor Tower estimează că, între începutul anului și fârșitul lunii iunie, oamenii vor descărca aproape 2,3 miliarde de aplicații AI și vor cheltui peste 4,2 miliarde de dolari pe acestea.

Cifra privind cheltuielile a fost de 1,83 miliarde de dolari în aceeași perioadă a anului trecut, o creștere care sugerează că industria își mută accentul de la creștere pură către monetizare, potrivit TechCrunch.

Totuși, atât ritmul de creștere al descărcărilor, cât și cel al creșterii cheltuielilor au încetinit, un indiciu că piața ar putea intra într-o fază de maturizare, chiar dacă valorile absolute continuă să crească.

Sensor Tower estimează că numărul de ore petrecute în aplicațiile AI va crește de la 17,2 miliarde de ore în prima jumătate a anului 2025 la aproximativ 36 de miliarde de ore în prima jumătate a acestui an.

În Statele Unite, utilizatorii se orientează tot mai mult către asistenții AI pentru sarcini de productivitate și cheltuiesc mai mult pe funcții premium. Pe toate platformele, venitul mediu per utilizator a crescut la nivelul întregii industrii, însă Claude iese în evidență.

Treisprezece la sută dintre utilizatorii Anthropic plătesc pentru un abonament, o rată de conversie care conduce sectorul și va fi un indicator important de urmărit pentru investitorii care evaluează ce companii din domeniul AI construiesc surse de venit durabile.

OpenAI arată în schimb spre popularitatea chatbotului său. Datele publicate luna aceasta de Sensor Tower arată că ChatGPT a ajuns la un miliard de utilizatori activi lunar. Nicio altă aplicație nu a atins acest prag într-un interval atât de scurt de la lansare.

Creșterea a fost de 200 de milioane de utilizatori activi doar din februarie încoace. Gemini are 662 de milioane de utilizatori activi lunar și Claude cu 245 de milioane.

FOTO articol: Rokas Tenys / Dreamstime.