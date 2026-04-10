Cotroceniul dezvăluie cât a costat deplasarea Mirabelei Grădinaru la summitul organizat de Melania Trump în SUA

Administrația Prezidențială a plătit doar costurile avionului pentru Mirabela Grădinaru, nu și diurna pentru zilele petrecute în străinătate sau cazarea acesteia în SUA.

„Reprezentarea României la Summitul „Fostering the Future Together”, desfășurat la Washington, D.C., la inițiativa Primei Doamne a Statelor Unite ale Americii, Melania Trump, a fost realizată de către o delegație a Administrației Prezidențiale aprobată de Președintele României, condusă de domnul Vlad Ionescu, Consilier de Stat pentru politică externă, cu participarea doamnei Diana Punga, Consilier de Stat pentru relația cu societatea civilă, și a doamnei Mirabela Grădinaru, în calitate de invitat al Președintelui României”, se arată într-un răspuns transmis de Administrația Prezidențială la solicitarea Hotnews.

Deplasarea Mirabelei Grădinaru la Washington a avut loc în perioada 24–25 martie 2026, ocazie cu care a susținut și un discurs.

Potrivit răspunsului, „costurile totale aferente deplasării au fost în cuantum de 31.379,36 lei, reprezentând contravaloarea diurnei pentru cei doi consilieri de stat și a biletelor de avion achiziționate la clasa economică. Nu au fost decontate cheltuieli privind cazarea delegației”.

Din suma de 31.000 de lei (aproximativ 6.000 de euro, n.red.), Cotroceniul a plătit Din totalul suma de 8.967,21 lei (aproape 1800 de euro, n.red.) reprezintă costurile cu biletul de avion, la clasa economic, pentru partenera președintelui Nicușor Dan, Mirabela Grădinaru.

Cotroceniul precizează că Mirabela Grădinaru „nu a beneficiat de diurnă, iar Administrația Prezidențială nu a suportat costurile pentru cazare”.

