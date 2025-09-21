Covoare imprimate 400dpi vs covoare anatoliene, la MNAR / galerie foto

„Covoare Zburătoare – Thomas Ruff & Transilvania & Anatolia”, curatoriată de Erwin Kessler, este deschisă la Muzeul Național de Artă al României, parte a noului sezon expozițional, până la 28 februarie 2026.

Expoziția aduce în discuție tradiția și modernitatea. Tradiția, prin covoare de Transilvania anatoliene, iar modernitatea, prin covoare realizate cu noi tehnologii de fotograful Thomas Ruff. Este prima dată când lucrări de acest tip ale lui sunt expuse într-un muzeu.

Covoarele de Transilvania erau covoare anatoliene de rugăciune, care au fost exportate prin Transilvania către vestul Europei încă din secolul XVI, după cum explică Erwin Kessler. Această „marfă spirituală” a devenit una estetică și astfel de țesături pot fi văzute inclusiv în picturi de Caravaggio și Vermeer, între alții.

