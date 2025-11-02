VIDEO John Malkovich, Sean Bean și Tim Burton, la premiera de gală a filmului „Cravata galbenă”, despre viața celebrului dirijor Sergiu Celibidache

Filmul „Cravata galbenă”, ce are ca subiect viața tumultoasă a marelui dirijor Sergiu Celibidache, a avut premiera de gală sâmbătă seară, la Sala Palatului, la care au participat nume cunoscute din industria mondială a cinematografiei.

La baza filmului stă un scenariu care s-a scris treptat, timp de aproape 20 de ani, construit pe baza scrisorilor membrilor familiei, precum și a poveștilor pe care Sergiu Celebidache i le spunea fiului său, Serge Ioan Celebidache.

La premieră au fost prezenți, în afară de regizorul peliculei, Serge Ioan Celebidachi, actorii din distribuția filmului, respectiv John Malkovich, Sean Bean și Ben Schnetzer, potrivit Euronews România. Pe covorul galben de la Sala Palatului a pășit și regizorul american Tim Burton, invitat special la avest eveniment.

„Am realizat filmul „Wednesday” în România. Am venit în România în urmă cu patru ani și sunt bucuros să revin aici”, a declarat Tim Burton, la Euronews România.

Actorul britanic Sean Bean a declarat că a fost o plăcere să joace în acest film rolul tatălui lui Sergiu Celibidachi și că este o bucurie să vină în Capitală.

„Este un film minunat, foarte bine făcut. Personajele sunt extraordinare. Este vorba despre muzician extraordinar care nu voia ca muzica lui să fie înregistrată, ci oamenii să o aprecieze în direct. Este o plăcere pentru mine să vin în București și să joc tatăl acestui muzician”, a declarat Sean Bean, la Euronews România.

John Malkovich: Un film minunat despre un om foarte interesant

Actorul american John Malkovich, care în interpretează pe dirijorul român la maturitate a spus despre „Cravata galbenă” că este un „film minunat despre un om foarte interesant”. El a subliniat că a fost nevoit să deprindă o nouă abilitate pentru a juca rolul.

„A trebuit să învăț să dirijez câteva piese care nu sunt deloc ușoare. (…) Întotdeauna este provocator să faci un film bun. A trebuit să învăț multe lucruri și asta este interesant. Îmi place să privesc povestea. Poate partea de dirijat. Nu sunt Celibidache, dar dirijatul este interesant și amuzant. Îmi place povestea vieții sale”, a afirmat John Malkovich, la Euronews România.

Regizorul filumul „Cravata Galbenă”, fiul dirijorului, Serge Ioan Celebidachi, a subliniat că premiera de sâmbătă seară reprezintă pentru el „începe dialogul cu publicul”,

„Sper să ne unim în alte valori, ceva frumos din România și să avem o inimă mai caldă. Să mergem acasă cu speranța că se poate, copiii noștri să-și urmeze visul”, a declarat Celebidachi.

Cravata galbenă, despre viața dirijorului Sergiu Celibidache

Filmul ,,Cravata Galbenă” (The Yellow Tie) expune povestea dirijorului Sergiu Celibidache pe parcursul a șapte decenii de viață și expune cariera acestuia. Pelicula se concetrează și pe relația pe care celebrul dirijor român a avut-o cu tatăl său și modul în care aceasta l-a influențat.

Cu o distribuție internațională remarcabilă, din care fac parte pe John Malkovich („Dangerous Liaisons”, „Being John Malkovich”) și Miranda Richardson („Tom & Viv”, „Damage”), ambii cu două nominalizări la Oscar. Lor li se alătură Ben Schnetzer („The Book Thief”) și Kate Phillips („Peaky Blinders”, „Downton Abbey”). Sean Bean („Game of Thrones”, „The Lord of the Rings”), câștigător a două premii BAFTA, Anton Lesser („Game of Thrones”) și Charlie Rowe („Rocketman”) completează echipa de actori.

Producția a fost realizată doar din finanțare românească, cu o echipă de peste 300 de profesioniști. Pe lângă viața sa demnă de un film, muzica și capodoperele istorice din Philadelphia, Buenos Aires și Veneția ale dirijorului au fost interpretate și recreate cu sprijinul a cinci orchestre naționale.