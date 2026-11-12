Creatină, pudre proteice și steroizi la adolescenți. Avertismentul medicului Bogdan Pascu pentru tinerii care vor să aibă mușchi ca influencerii

Tot mai mulți adolescenți sunt preocupați de dezvoltarea masei musculare și de obținerea unui anumit aspect fizic, adesea sub influența rețelelor sociale. Din perspectiva endocrinologiei pediatrice, este esențial să facem diferența între practicarea sănătoasă a sportului și comportamentele care pot afecta creșterea și dezvoltarea adolescentului.

Antrenamentele de forță nu sunt, în sine, periculoase și nu opresc creșterea în înălțime, așa cum se afirmă uneori. Atunci când exercițiile sunt adaptate vârstei și gradului de maturizare, supravegheate și efectuate corect, ele pot contribui la dezvoltarea masei musculare, la sănătatea osoasă și la îmbunătățirea condiției fizice. Riscurile apar atunci când adolescentul utilizează greutăți excesive, se antrenează fără o tehnică adecvată sau nu acordă organismului suficient timp pentru recuperare.

Unele suplimente pot conține ingrediente nedeclarate

Trebuie să înțelegem că adolescența este o perioadă de transformări hormonale majore. Testosteronul, hormonul de creștere și IGF-1 contribuie în mod natural la dezvoltarea musculaturii și la modificarea compoziției corporale. Aceste procese depind de stadiul pubertar, astfel încât doi adolescenți de aceeași vârstă pot avea o dezvoltare musculară foarte diferită, fără ca acest lucru să reprezinte o problemă medicală.

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