Liderii din Silicon Valley s-au răzgândit brusc în privința inteligenței artificiale care cauzează cele mai mari îngrijorări

Directorii marilor companii tehnologice din Silicon Valley au încetat aproape peste noapte să spună că nu mai este mult timp până când va fi atinsă inteligența artificială generală (AGI), acel stadiu ipotetic de dezvoltare al AI în jurul cărora se învârtesc discuțiile despre „Scenariul Terminator”, relatează revista Fortune.

Termenul inspirat de filmele lui James Cameron se referă la situația ipotetică în care AI s-ar întoarce împotriva creatorilor săi umani. El apare în discuțiile despre inteligența artificială generală deoarece definiția cea mai populară pentru aceasta este că va fi acel punct din eventuala dezvoltare a AI în care mașinăriile ajung capabile să desfășoare orice sarcină intelectuală la nivelul unui om sau chiar mai bine decât el.

Există cercetători care avertizează că ea va putea fi atinsă chiar și involuntar în câțiva ani, specialiști care cred că am putea ajunge la AGI în zeci sau chiar sute de ani, dar și unii care cred că aceasta este doar o himeră. Însă o bună parte din cei mai cunoscuți directori din Silicon Valley s-au plasat ferm de partea taberei care vede un orizont de doar câțiva ani până la AGI.

Directorul OpenAI, Sam Altman, scria în ianuarie: „Suntem acum încrezători că știm cum să construim AGI”. La sfârșitul anului trecut spunea într-un interviu acordat pentru „Y Combinator”, un accelerator de startup-uri tehnologice, că AGI ar putea fi atins în 2025.

Cei de la OpenAI sunt atât de fascinați de AGI încât șefa de vânzări și-a botezat echipa „Șerpașii AGI”, iar fostul său director științific, Ilya Sutskever, își îndemna colegii cercetători să scandeze la focuri de tabără: „Simte AGI-ul!”.

Inclusiv un laureat al Premiului Nobel a spus că AGI nu e atât de departe

Partenerul și marele susținător financiar al OpenAI, Microsoft, a publicat în 2024 o lucrare în care susținea că modelul GPT-4 al OpenAI prezintă „scântei de AGI”. Elon Musk a fondat xAI în martie 2023 cu misiunea de a construi AGI, un progres care, spunea el, ar putea apărea chiar în 2025 sau 2026.

Demis Hassabis, laureat Nobel și cofondator al Google DeepMind, le-a spus jurnaliștilor în aprilie anul acesta că lumea este „pe punctul de a atinge” AGI. Tot în aprilie, Dario Amodei, cofondator și director al Anthropic, a scris într-un amplu mesaj publicat pe blogul său că o „AI puternică” ar putea apărea până în 2027 și ar aduce o nouă eră a sănătății și abundenței – dacă nu cumva ne-ar omorî pe toți.

Eric Schmidt, fost director Google și acum un investitor important în tehnologie, a spus într-o prezentare din aprilie că vom avea AGI „în trei până la cinci ani”.

Acum, entuziasmul față de AGI începe să scadă cu o schimbare radicală de ton spre pragmatism, în loc de urmărirea unor viziuni utopice. De pildă, într-o apariție la CNBC vara aceasta, Altman a numit AGI „un termen nu foarte util”.

Mai recent, Eric Schmidt, care în aprilie lăuda AGI, a îndemnat în august Silicon Valley să înceteze să se axeze pe ideea unei AI supraomenești, avertizând într-un editorial de opinie publicat de The New York Times că obsesia distrage atenția de la construirea unei tehnologii utile.

Eric Schmidt. Foto: Blondet Eliot/ABACA / Shutterstock Editorial / Profimedia

Atât pionierul Andrew Ng, un pionier în domeniul AI, cât și David Sacks, coordonatorul guvernului american pentru AI, au declarat despre AGI că este „overrated”.

Ce s-a întâmplat în Silicon Valley între timp?

Motivul principal pentru schimbarea de atitudine pare să aibă de a face cu îngrijorările tot mai mari că progresul în dezvoltarea AI nu înaintează de fapt la fel de rapid cum declarau oamenii din industrie cu doar câteva luni în urmă.

În plus, au apărut tot mai multe indicii că întreaga retorică în jurul AGI alimenta așteptări umflate printre companiile care cumpără tehnologie AI, iar cele care o produc nu pot livra produse la nivelul așteptărilor pe care înșiși șefii lor le-au creat.

Printre cei mai mari factori care au influențat declinul brusc al discuțiilor despre AGI pare să fi fost lansarea modelului GPT-5 de la OpenAI, la începutul lui august. La puțin peste doi ani după ce Microsoft susținea că GPT-4 arată „scântei” de AGI, noul model a aterizat cu un „buf”: îmbunătățiri graduale ambalate într-o arhitectură de rutare, nu descoperirea majoră pe care mulți o așteptau.

Inginerul în știința calculatoarelor Ben Goertzel, unul dintre cei care au contribuit la definirea și popularizarea termenului de AGI la începutul anilor 2000, a reamintit publicului că, deși GPT-5 este impresionant, îi lipsește înțelegerea reală, învățarea continuă sau experiența ancorată în lume.

Retragerea lui Altman din discuțiile privind AGI este cu atât mai izbitoare având în vedere poziția sa anterioară.

OpenAI a fost construită tocmai în jurul AGI: obiectivul de a o atinge este în misiunea fondatoare a companiei, aceasta a ajutat la strângerea a miliarde în capital și stă la baza parteneriatului cu Microsoft. O clauză din acord prevede chiar că, dacă boardul nonprofit al OpenAI declară că a atins AGI, accesul Microsoft la viitoarea tehnologie ar fi restricționat.

Microsoft este principalul finanțator al OpenAI, compania condusă de Sam Altman, FOTO: Jaap Arriens / Zuma Press / Profimedia

O schimbare de ton „foarte sănătoasă”

Indiferent dacă observatorii cred că schimbarea de ton e o mișcare de marketing sau o reacție la piață, mulți – în special din zona corporativă – spun că este un lucru bun. Shay Boloor, strateg-șef de piață la firma de investiții Futurum Equities, a numit schimbarea „foarte sănătoasă”, subliniind că piețele răsplătesc execuția, nu poveștile vagi despre „superinteligența cândva” în viitor.

Alții subliniază că adevărata schimbare nu este neapărat legată de AGI propriu-zis, ci de la fantezia unei AGI unice și atotștiutore către „superinteligențe” specializate pe domenii. Daniel Saks, director al firmei de AI agentică Landbase, a argumentat că „ciclul de entuziasm din jurul AGI s-a bazat mereu pe ideea unei singure AI centralizate care devine atotștiutoare”, dar că asta nu e ceea ce observă el că se întâmplă. „Viitorul stă în modele descentralizate, specializate pe domenii, care ating performanțe supraomenești în anumite arii”, a declarat el pentru Fortune.

Christopher Symons, director științific pentru AI la platforma de sănătate digitală Lirio, a spus că termenul AGI nu a fost niciodată util: cei care promovează AGI, a argumentat el, „deturnează resurse de la aplicații mai concrete, acolo unde avansurile AI pot aduce beneficii imediate societății”.

Avertismentele sumbre nu au dispărut cu totul

Însă pentru unii, această prudență descoperită brusc de marii șefi din Silicon Valley face riscurile și mai urgente. Steven Adler, un fost cercetător la OpenAI, că „nu ar trebui să pierdem din vedere că unele companii de AI urmăresc în mod explicit să construiască sisteme mai inteligente decât orice om”.

„AI nu a ajuns încă acolo, dar indiferent cum îi spui, este periculos și cere o abordare cu adevărat serioasă”, a subliniat el.

Alții acuză liderii din sectorul tech american că își schimbă discursul despre AGI pentru a stârni confuzii și a evita reglementarea din partea autorităților. Max Tegmark, președintele Future of Life Institute, spune că declarația lui Altman conform căreia AGI „nu este un termen util” nu este modestie științifică, ci o modalitate pentru companie de a ocoli reglementările, continuând în același timp să construiască modele tot mai puternice.

„E mai inteligent pentru ei să vorbească despre AGI doar în privat cu investitorii,” a declarat el pentru Fortune, adăugând:

„Este ca și cum un vânzător de cocaină ar spune că nu e clar dacă cocaina e cu adevărat o drog, pentru că e pur și simplu prea complexă și greu de definit”.