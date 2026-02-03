Cătălin Botezatu, jefuit la Londra de un ceas Richard Mille extrem de rar, în valoare de 2 milioane de lire sterline, scrie presa britanică

Creatorul de modă român Cătălin Botezatu a fost jefuit la Londra, unde i-a fost furat un ceas ultra-rar Richard Mille, evaluat la aproximativ 2 milioane de lire sterline, a scris marți Daily Mail. Incidentul a avut loc joia trecută, în Berkeley Square, în cartierul exclusivist Mayfair.

Potrivit informațiilor furnizate de poliția londoneză, jaful s-a produs în jurul orei locale 23:50, într-o zonă cunoscută pentru furturile de bunuri de mare valoare.

Ce a transmis poliția londoneză

„La ora 00:14, joi, 29 ianuarie, polițiștii au intervenit în urma unor sesizări privind un jaf produs în Berkeley Square, Mayfair. Ofițerii s-au deplasat la fața locului și au discutat cu victima, un bărbat în vârstă de aproximativ 50 de ani.

Mai târziu în aceeași zi, un bărbat în vârstă de 30 de ani a fost arestat sub suspiciunea de jaf.

Sâmbătă, 31 ianuarie, Younes Djoudi, în vârstă de 33 de ani (născut pe 27.07.1992), domiciliat pe High Street, Slough, a fost pus oficial sub acuzare pentru jaf. Acesta a compărut în aceeași zi în fața Westminster Magistrates’ Court și a fost plasat în arest preventiv.

Următoarea înfățișare a lui Djoudi în instanță este programată pentru vineri, 27 februarie, la Southwark Crown Court”, a declarat un purtător de cuvânt al Poliției Metropolitane.

Ceas dintr-una dintre cele mai rare colecții din lume

Ceasul Richard Mille care ar fi fost furat de la Cătălin Botezatu face parte cel mai probabil din seria Sapphire, notează tabloidul britanic. Sapphire este considerată una dintre cele mai rare colecții de ceasuri din lume.

Aceste ceasuri sunt realizate din blocuri de cristal de safir sculptate integral. Există patru modele: RM 56-02 Tourbillon, RM 56-01, RM 27-04 și RM 52-05.

Modelele sunt extrem de căutate în rândul celebrităților. Legenda tenisului Rafael Nadal este cunoscut ca deținând un astfel de ceas, la fel și pilotul de Formula 1 Charles Leclerc.

De asemenea, rapperul american Jay-Z are un Richard Mille RM 056 Blueprint, un prototip evaluat la aproximativ 2 milioane de lire sterline.