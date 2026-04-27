VIDEO Creatorul serialului fenomen „Baby Reindeer” e de nerecunoscut într-o nouă dramă lansată în streaming

Richard Gadd, comediantul și actorul scoțian care s-a bucurat de un succes fulminant cu doi ani în urmă grație serialului Netflix „Baby Reindeer” (Micuțul meu ren), a trecut printr-o transformare uimitoare pentru noua sa serie lansată în streaming.

La fel ca în cazul seriei pe care a creat-o pentru Netflix, Gadd este creatorul, scenaristul și actorul principal al noului serial „Half Man” (Bărbat pe jumătate), care a avut premiera pe HBO Max vinerea trecută.

De data aceasta, joacă rolul lui Ruben, un personaj amenințător și impunător din punct de vedere fizic, așa că a fost nevoit să facă antrenamente intense pentru a lua în greutate peste 40 de kilograme.

„Pentru ‘Baby Reindeer’, aveam 68,8 kg când am filmat acel proiect. Iar la cea mai mare greutate din ‘Half Man’, am ajuns la 109,8., a declarat Gadd într-un interviu pentru podcastul „Built for Life” al revistei Men’s Health.

Actorul Jamie Bell și Richard într-o secvență din serialul „Half Man”, FOTO: LMK / Imago Stock and People / Profimedia Images

Creatorul serialului „Baby Reindeer” s-a antrenat timp de un an pentru noul rol

„Chiar am luat în greutate foarte, foarte mult. Simți asta – simți că duci după tine acest corp masiv. Te simți mai greu și mai mare. Lucrul care m-a surprins cel mai mult la antrenamente este că mă uitam mereu și mă gândeam: ‘Nu progresez, nu se întâmplă nimic’. Apoi mă vedea cineva și îmi spunea: ‘Acum ești uriaș’”, a povestit Gadd.

„Însă, indiferent de câte ori îmi spunea cineva asta, nu reușeam să conștientizez. A fost doar ceva ce am observat – că, dintr-odată, purtam toată acea masă cu mine”, a povestit scoțianul în vârstă de 36 de ani.

El a relatat de asemenea că pentru „Half Man”, primul său proiect după „Baby Reindeer”, s-a antrenat de șase ori pe săptămână, uneori chiar de două ori pe zi, timp de un an înaintea începerii filmărilor.

„Voiam ca Ruben să pară autentic. Nu am vrut niciodată să aibă acel aspect vascularizat, de steroizi”, a subliniat acesta.

Despre ce este „Half Man”, noul serial semnat de Richard Gadd

„Niall (jucat de actorul britanic Jamie Bell) și Ruben sunt frați. Nu legați prin sânge, dar cât de apropiați se poate. Unul, aprig și loial. Celălalt, timid și blând. O tinerețe de nedespărțit. Aduceți unul în viața celuilalt prin moarte și circumstanțe, nu au decât unul pe celălalt…”, afirmă descrierea oficială a serialului publicată de Warner Bros Discovery, gigantul american al divertismentului care deține televiziunea HBO și platforma de streaming HBO Max.

„Dar când Ruben apare la nunta lui Niall, trei decenii mai târziu, totul pare diferit. Este agitat. Nesigur. Nu se comportă ca el însuși. Și, în curând, izbucnește o explozie de violență care ne aruncă înapoi prin viețile lor, din anii ’80 până în prezent”, continuă aceasta.

La fel ca „Baby Reindeer”, noul serial al lui Gadd este o miniserie. Spre deosebire de serialul Netflix, „Half Man” este lansat episodic pe HBO Max. Primul episod a apărut pe 24 aprilie, urmând ca unul nou să apară în fiecare zi de vineri. „Half Man” va avea în total 6 episoade, cu unul mai puțin decât „Baby Reindeer”.

O altă diferență față de primul serial al lui Gadd e recepția din partea criticilor de film. „Baby Reindeer” a avut o rată a aprobării aproape perfectă, de 99%, din partea acestora pe agregatorul de recenzii Rotten Tomatoes. Cea a „Half Man” este, în schimb, de doar 74%.

Diferența nu este atât de mare în rândul spectatorilor obișnuiți, deși și aceștia dau o notă mai mică noii serii. „Baby Reindeer” a avut o notă medie de 7,7 / 10 pe IMDb, în timp ce a „Half Man” este de 7,2 / 10. Însă numărul evaluărilor este deocamdată de sub 1.000, aproape irelevant după standardele IMDb.