Crește numărul cazurilor de meningită în focarul epidemic din Anglia. Studenții stau la coadă pentu a fi vaccinați, după ce doi tineri au murit

Studenți stau la coadă pentru a primi vaccinuri și antibiotice în campusul Universității din Kent, din Canterbury. Foto: Stanley Murphy-Johns / PA Images / Profimedia

Numărul cazurilor de meningită legate de focarul epidemic din comitatul Kent, Anglia, a crescut la 34 de la 29 raportate anterior, iar pentru a treia zi consecutiv, sute de studenți stau la coadă pentru a fi vaccinați, informează sâmbătă DPA și PA Media, conform Agerpres.

Săptămâna aceasta a arătat cât de devastatoare și șocantă poate fi meningita. Într-o zi poți fi perfect sănătos, plin de energie și cu tot viitorul înainte. În doar 24 de ore poți ajunge la terapie intensivă, în timp ce bacteriile atacă membranele creierului și îți infectează sângele, notează și BBC.

Cel mai recent bilanț a fost comunicat în contextul în care peste 400 de persoane, studenți și alte persoane eligibile, stăteau la coadă în fața clinicii din campusul Universității din Kent pentru a fi vaccinați contra meningitei la începutul weekendului.

Potrivit Serviciului Național de Sănătate (NHS) din Kent și Medway au fost administrate 5.794 de vaccinuri, iar 11.010 doze de antibiotic au fost distribuite în Kent începând de vineri seară.

În prezent, șase clinici de pe teritoriul comitatului oferă antibiotice și vaccinuri persoanelor eligibile.

Două persoane au murit în urma acestui focar: o elevă de 18 ani, Juliette Kenny, descrisă de familia ei ca fiind „în formă, sănătoasă și puternică” înaintea decesului și un student de la Universitatea din Kent.