„Creșterea economică e cert că nu se va materializa”, afirmă un consilier prezidențial. Ce spune despre riscul de recesiune

Consilierul prezidenţial Radu Burnete a declarat, sâmbătă, la Antena 3, că datele economice s-au înrăutăţit de-a lungul anului pentru că bugetul României este construit pe o creştere ipotetică de 2,5%, care nu va fi atinsă. În schimb, Burnete crede că poate fi evitată recesiunea.

Radu Burnete, consilier prezidenţial, șeful Departamentului Politici Economice şi Sociale al Administraţiei Prezidenţiale, a fost invitat să evalueze riscul de intrare în recesiune, despre care a vorbit ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare.

„Cred că domnul ministru a vrut mai degrabă să dea un semnal de prudenţă, mai degrabă că datele ne arată că România e în recesiune. E adevărat că datele economice s-au înrăutăţit, de-a lungul anului. Aduc aminte că bugetul nostru e construit pe o creştere ipotetică de 2,5%. Şi asta e cert că nu se va materializa. Şi dacă mă uit la ceea ce spun băncile din România şi instituţiile internaţionale şi BNR-ul, probabil că creşterea va fi undeva între 0 şi 1%”, a spus Radu Burnete, citat de News.ro.

„Eu nu cred că vom avea o recesiune şi sper că vom face tot ce ţine de noi să evităm o posibilă recesiune, pentru că e adevărat, aceste măsuri de redresare a deficitului bugetar, ele prin natura lor sunt recesioniste”, a mai precizat Burnete.

În schimb, nu există în momentul de față probleme de finanțare pentru statul român, astfel că plata salariilor și pensiilor nu este periclitată.

Potrivit consilierului prezidenţial, este nevoie de reducerea cheltuielilor, dar cu siguranţă nu vor fi din zonele esenţiale precum pensii, salarii. ”Dacă nu facem nimic şi dacă nu redresăm bugetul nostru, acolo ajungem, într-un an, doi de zile. Nu e de joacă cu chestia asta. Noi trebuie neapărat să reducem acest deficit şi destul de repede”, a subliniat Radu Burnete.

Potrivit consilierului, este exclus să apară întârzieri la plata pensiilor şi salariilor. ”Din punctul meu de vedere, e exclus să existe întârzieri pe zona asta de pensii şi salarii. Unde trebuie să se uite Guvernul, si a spus-o şi premierul şi am discutat-o şi noi mult aici, când erau negocierile pentru formarea Guvernului, din păcate avem un nivel mare de supracontractare. Ce înseamnă asta? Avem mult prea multe investiţii publice în derulare, de la investiţii mari de infrastructură, la investiţii mai mici în fiecare unitate administrative teritorială, comună, sau sat, sau oraş, şi aşa mai departe. Din păcate, în ultimii ani de zile, am deschis complet portofele pentru astfel de investiţii”, a explciat Burnete.

Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor, a anunțat miercuri noi măsuri pentru reducerea deficitului bugetar „pentru că trebuie să fim pregătiți în orice moment pentru recesiune și să anticipăm acest lucru”.

„Da, există riscul unei recesiuni. Este o chestiune normală de care trebuie să luăm act. Este un risc real”, a spus Nazare, întrebat despre riscul unei recesiuni.