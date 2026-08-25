Creșterea taxelor în mediul privat, „o greșeală fundamentală”, susține Dragoș Pîslaru. Ministrul invocă avertismentul consilierului șefului BNR

Creşterea taxelor în mediul privat ar reprezenta „o greşeală fundamentală”, deoarece ar descuraja obiectivul de revenire a României pe creştere economică, a declarat marţi ministrul interimar al Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale, Dragoş Pîslaru, citat de Agerpres.

„Ideea de a creşte taxele în mediul privat este o greşeală fundamentală pentru că ar descuraja exact obiectivul fundamental pe care îl avem în această perioadă, şi anume repunerea României pe creştere economică. Ideea de a încerca orice fel de lucru ca să îi dai în cap sectorului privat pe ideea de a aduce nişte bani pe care nu îi avem la momentul de faţă în economie este o greşeală”, a declarat Dragoş Pîslaru.

Ministrul interimar al Muncii a făcut referire, în acest context, şi la o poziţie exprimată de un reprezentant al Băncii Naţionale a României şi la obiectivul Ministerului Finanţelor privind relansarea economiei.

„Am avut de altfel şi din partea Băncii Naţionale un reprezentant de seamă, domnul Eugen Rădulescu, care a atras atenţia asupra acestor riscuri. Ministerul de Finanţe are obiectivul de a pune România pe creştere sănătoasă şi, evident, prin tot ce înseamnă proiecte europene şi bani europeni, facem acelaşi lucru”, a afirmat Dragoş Pîslaru.

Rădulescu: „O propunere care depășește limita nerușinării”

Eugen Rădulescu, consilier al guvernatorului BNR, a avertizat în două postări pe Facebook asupra situației economice dificile a României arătând că este nevoie de măsuri dure pentru reducerea deficitului bugetar, măsuri care trebuie să vizeze în primul rând risipa banului public, nu obținerea de bani prin noi impozite puse asupra mediului privat.

„Oricine va forma noul guvern va fi obligat să adopte măsuri dure pentru reducerea în continuare a deficitului public. Am auzit că un lider sindical a propus creșterea taxelor pentru a satisface pretențiile salariale din sistemul bugetar. O asemenea propunere depășește limita nerușinării; ar fi o adevărată tragedie dacă Parlamentul ar accepta-o. Soluții există. (…) Poate că acum, în ceasul al 12-lea, politicienii noștri vor reveni la rațiune. Un guvern cu puteri depline și cu un program asumat de reforme majore ar fi un bun început. Extracția de rente din bani publici poate și trebuie să fie sever restricționată. Doar așa avem o șansă reală să evităm prăbușirea”, spunea economistul.

Marți, Banca Națională a transmis că opiniile lui Rădulescu nu reprezintă punctul oficial de vedere al instituției.

Banca Națională spune că „punctele de vedere oficiale ale BNR sunt exprimate exclusiv de către membrii Consiliului de administrație al BNR sau de alți reprezentanți ai băncii centrale care au mandat oficial de comunicare și reprezentare din partea instituției, asumat explicit în momentul expunerii publice”.