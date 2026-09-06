Crezută moartă de familia care începuse deja să poarte doliu, o femeie din Nepal a fost salvată în mod miraculos la zece zile de la inundații

Crezând că a murit în urma inundațiilor devastatoare din Nepal, familia Chandikăi Kumari Shrestha a început să poarte doliu pentru femeia în vârstă. Zece zile mai târziu, salvatorii au găsit-o în viață în casa ei prăbușită din satul Betrawati, grav afectat de inundații. Femeia supraviețuise într-un mic buzunar de aer, prinsă între apă și noroi, potrivit Reuters.

„Casa cu patru etaje a fost luată de ape, iar în urma ei a rămas o zonă ca un nisip mișcător. În timp ce ne deplasam în jurul locului, am auzit o voce care striga «salvați-mă»”, a declarat polițistul Mahendra Darnal.

În cadrul operațiunii de salvare de sâmbătă, care a durat 45 de minute, Darnal și echipa sa au găsit-o pe Shrestha într-un spațiu foarte îngust și au transportat-o la un spital militar.

„Țineam legătura cu familia, iar membrii acesteia începuseră deja perioada de doliu de 11 zile”, a spus Darnal.

Shrestha se numără printre sutele de persoane dispărute din Betrawati, una dintre zonele cel mai grav afectate de inundațiile din Nepal. Localitatea a fost acoperită de depuneri albe de noroi și materiale care s-au întărit aproape ca betonul. Echipele de intervenție continuă să scoată la suprafață zeci de cadavre.

Piața din localitate și majoritatea clădirilor de locuințe, unele cu până la patru etaje, au fost aproape complet îngropate sub molozul lăsat în urmă de un torent care a măturat valea. Dezastrul a provocat moartea a peste 1.300 de oameni în Nepal, iar mii de persoane sunt în continuare date dispărute.

Cu cinci zile înainte, în zona pieței din Betrawati au fost descoperite 24 de cadavre aflate într-o stare avansată de descompunere. Trupurile au fost găsite într-o clădire care adăpostise un mic magazin, a precizat Darnal.

Salvatorii caută semne de viață

La 11 zile de la prăbușirea unui ghețar care a declanșat inundațiile devastatoare, aproape 5.000 de persoane sunt încă date dispărute.

Sute de cadavre au fost purtate de ape până pe malurile unor râuri aflate la mare distanță de districtul Rasuwa, una dintre zonele devastate de dezastru. În Chitwan, la sute de kilometri distanță, au avut loc mai multe înhumări în masă ale victimelor neidentificate, ale căror trupuri se aflau într-o stare avansată de descompunere.

Chiar dacă speranțele de a mai găsi supraviețuitori încep să scadă, autoritățile nepaleze continuă operațiunile de căutare a persoanelor care ar putea fi blocate în tuneluri sau sub straturile groase de noroi care s-au întărit peste clădiri.

Din ziua de vineri, salvatorii au scos în viață trei persoane din tuneluri, printre care și un cetățean chinez, găsit în apropierea râului Trishuli. Potrivit estimărilor, peste 900 de oameni ar putea fi încă blocați în acea zonă.

Și alte persoane, precum Shrestha, au supraviețuit în condiții extraordinare. Printre acestea se numără și un băiat de opt ani, care a reușit să supraviețuiască urcându-se în copaci și care a fost ulterior reunit cu mama sa.