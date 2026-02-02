Criminalul în serie Steve Wright a mărturisit încă o crimă după 27 de ani: „S-a făcut în sfârșit dreptate”

Fotografie făcută în timpul anchetei din 1999, când polițiștii au descoperit corpul neînsuflețit al Victoriei Hall, FOTO: Fiona Hanson / PA Images / Profimedia Images

Criminalul în serie Steve Wright, supranumit de presa din Marea Britanie „Strangulatorul din Suffolk” după ce a ucis cinci tinere în urmă cu două decenii, a pledat vinovat luni pentru o altă crimă comisă în urmă cu 27 de ani, relatează Reuters.

Steve Wright, care a fost condamnat deja la închisoare pe viață fără posibilitatea eliberării condiționate pentru uciderea femeilor în 2006, a apărut în fața instanței Old Bailey din Londra și a recunoscut că a răpit-o și a ucis-o în 1999 pe Victoria Hall, în vârstă de 17 ani.

Wright, acum în vârstă de 67 de ani, a pledat vinovat și pentru tentativa de răpire a unei femei de 22 de ani, cu o zi înainte de uciderea Victoriei Hall. Sentința va fi pronunțată vineri.

Criminalul în serie Steve Wright, într-o fotografie dată publicității după arestarea sa cu mai bine de două decenii în urmă, FOTO: / SWNS / Profimedia Images

„S-a făcut în sfârșit dreptate pentru Victoria Hall, după 27 de ani”, a declarat Samantha Woolley, din partea Crown Prosecution Service, într-un comunicat.

Wright a fost condamnat în 2008 pentru uciderea a cinci femei care lucrau ca prostituate în orașul Ipswich, din comitatul Suffol aflat în nord-estul Londrei. Wright a lăsat două dintre cadavre în poziție de crucifix, cu brațele întinse lateral.

El a primit o pedeapsă pe viață reală („whole-life order”), ceea ce înseamnă că nu va putea fi niciodată eliberat din închisoare, pentru ceea ce judecătorul de la sentință a descris drept „o campanie țintită de crime”.

Wright a negat constant acuzațiile, deși ADN-ul său a fost găsit pe trei dintre victime, iar pe o jachetă de la domiciliul său au fost descoperite pete de sânge aparținând a două dintre ele. Corpurile victimelor au fost găsite într-un interval de doar 10 zile, în zona orașului Ipswich.