Crin Antonescu, acuzat de chiul, susține că a fost „unul din parlamentarii semnificativi ai României”

Candidatul coaliţiei PSD-PNL-UDMR-Minorități la alegerile prezidenţiale, Crin Antonescu, a spus, miercuri seară, la Metropola TV, că nu a lipsit niciodată din Parlament când era nevoie să fie acolo. El a susținut și că prezența lui era una care a fost „ținută minte”, potrivit News.ro.

Întrebat dacă îl deranjează acuzaţiile conform cărora a fost un parlamentar absent, Antonescu a răspuns: „Nu mă deranjează nimic din ce mi se aduce în faţă. Când sunt tot felul de oameni care mereu şi mereu vor să facă propagandă din chestiunea asta, nu mă deranjează, dar ignor”.

„Eu n-am lipsit din Parlament niciodată când trebuia să fiu acolo. Niciun parlamentar nu este prezent tot timpul”, a declarat Crin Antonescu. El a adăugat că, deși era președintele PNL în acea perioadă, a avut „o sumedenie de alte acţiuni”.

„Cred că nu mai avem acum timidităţile tinereţii şi ipocriziile şi falsele modestii. Cred că trecerea mea prin Parlament a fost ţinută minte. Cred că, una peste alta, am fost unul din parlamentarii semnificativi ai României”, a mai spus Crin Antonescu.

Candidatul coaliției în cursa pentru Cotroceni a subliniat că, dacă va fi ales preşedinte al ţării, „va fi întotdeauna acolo unde trebuie să fie”. El a susținut și că va fi un președinte „incomod” pentru partidele politice.

„Sper să fiu incomod pentru clasa politică, dar nu în sensul de a ieşi la televizor să îi înjur pe cei din Parlament sau pe cei din Guvern ca să fac capital politic, ceea ce a făcut (Traian) Băsescu anişori buni, cu mult succes. Asta e o formă de demagogie”, a adăugat Antonescu.

Fostul președinte Traian Băsescu i-a criticat miercuri în termeni duri pe Crin Antonescu și Victor Ponta, catalogându-i drept „ciurucuri ale politicii românești”. Despre Crin Antonescu, fostul șef de stat a spus că este „cel mai mare chiulangiu al Parlamentului României”.

„Ăsta care nu are niciun fel de slujbă în ultimii 10 ani, a plecat direct de la tentativa de lovitură de stat, acest liberal văruit, Crinuț, nu înțeleg cum are tupeul să se vadă președinte al României doar pentru că are discurs. Băi frate, în afară de discurs trebuie să mai faci și câte ceva. Trebuie să fi demonstrat că ești capabil de ceva în viața ta. Ori el a fost cunoscut ca cel mai mare chiulangiu al Parlamentului României. Încearcă unii să ne spună cum e cu familia lui, cu nu știu ce. Niște chestiuni ridicole”, a afirmat Traian Băsescu, într-o intervenție prin telefon la B1 Tv.

Crin Antonescu și-a depus candidatura la prezidențiale, duminică, 9 martie. El a fost însoțit de zeci de reprezentanți ai celor trei partide care îl susțin: PSD, PNL și UDMR.