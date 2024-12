Crin Antonescu îi răspunde lui Cristian Pîrvulescu: „Cred că pot avea pretenția la respect / Nu am făcut niciodată culoar cuiva”

Fostul președinte al PNL Crin Antonescu s-a arătat deranjat de comentariile politologului Cristian Pîrvulescu legate de revenirea sa în spațiul public, respingând ideea că ar „face culoar” pentru o eventuală candidatură la prezidențiale a lui Eduard Hellvig. Totodată, Antonescu a spus că președintele Iohannis ar trebui să-și încheie rapid mandatul și să lase un interimar la Cotroceni.

Întrebat, la Antena 3, dacă intenționează să candideze la alegerile prezidențiale, Crin Antonescu a răspuns: „Nu există nicio candidatură a lui Antonescu (…) S-a vehiculat numele meu, nu de către mine, de către alţii. Toate întrebările în legătură cu acest subiect vă rog să le adresaţi partidelor. Eu nu doresc decât un lucru. Am fost toată viaţa mea şi voi fi până închid ochii un om liber care s-a manifestat pe scena publică atât cât mai făcut politică în mod liber.”

„Chibiți profesioniși fac tot felul de supoziții”

De asemenea, el a respins și posibilitatea ca intervențiile sale publice din ultima vreme să fie în folosul unui alt potențial candidat la președinție.

„A ajuns să mă deranjeze deja că odată vehiculat numele meu, fără ca eu să vorbesc nimic despre vreo astfel de candidatură, o sumedie de jurnalişti, de profesori, de chibiţi profesionişti să facă tot felul de supoziţii, cum ar fi aceea a profesorului Pîrvulescu, faţă de care nu am fost niciodată ireverenţios, că îi fac culoar lui Hellvig. Eu cred că pot avea pretenţia la respect din partea tuturor. Nu am făcut niciodată culoar cuiva, nu am avut pe nimeni nici în faţa mea, nici în spatele meu, tot ce am făcut, am făcut deschis”, a spus fostul preşedinte PNL, citat de News.ro.

Declarația sa este un răspuns la afirmațiile făcute, tot sâmbătă, la Prima TV, de către politologul Cristian Pîrvulescu care susţine că fostul preşedinte PNL, Crin Antonescu, nu a revenit întâmplător în viaţa publică după 10 ani de absenţă. Pârvulescu a avansat două scenarii: fie Crin Antonescu intenţionează să-şi reia cariera politică, fie încearcă să-i creeze un culoar spre Cotroceni fostului director SRI Eduard Hellvig.

„Este foarte complicat să înţelegem ce se va întâmpla cu domnul Antonescu, dar este clar că domnul Antonescu, fie că intenţionează să revină, fie că intenţionează să-i creeze un culoar domnului Hellvig, nu a revenit în dezbaterea politică degeaba, acum, la sfârşit de ciclu. Crin Antonescu este o propunere pe care – nu ştiu dacă cu umor sau nu – Kelemen Hunor a făcut-o. Trebuie să recunoaştem, domnul Hunor are talent în modul în care face toate aceste propuneri, iar propunerea Crin Antonescu a creat deja dezbateri”, a conchis Pîrvulescu.

Antonescu vrea ca Iohannis să lase locul președintelui Senatului

Crin Antonescu a spus că alegerile prezidențiale ar trebui să aibă loc cât mai repede cu putință pentru a nu spori tensiunea în societate.

„Cea mai bună soluţie în acest moment era ca după decizia CCR foarte repede guvernul în funcţiune să stabilească data, calendarul alegerilor prezidenţiale, pentru a nu spori tensiunea în societate şi a lăsa loc ideii că vor avea loc alegeri când vor ei, în ghilimele, cum spun cei care profită de această idee. Mai cred că ar fi fost cazul să amenejeze împreună cu preşedintele Iohannis o soluţie prin care la încetarea mandatului, domnia sa să îşi încheie prezenţa la Cotroceni şi dacă e cazul, preşedinte nou ales al Senatului să exercite interimarul, pentru a nu crea altă impresie, că domnul Iohannis stă cât vrea la Cotroceni”, a explicat Crin Antonescu.

El a mai declarat că ideal ar fi ca viitoarea coaliţie de guvernare să aibă un singur candidat la alegerile prezidenţiale.

„Eu cred că ar fi ideal să fie un candidat unic. E greu de găsit, dar ideal, pentru că astfel, în această campanie care va urma, din nou cei doi candidaţi pro-occidentali se vor bate între ei şi îşi vor provoca daune reciproc între ei, lăsându-l pe cel al anti-occidentalilot să îşi ducă un candidat puternic, indiferent cum îl cheamă, în turul doi. De aceea, cred că ar fi bun un candidat unic”, a mai spus Crin Antonescu