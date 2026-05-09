Crin Antonescu salută discursul lui Nicușor Dan de Ziua Europei. „Nu s-a conformat ordinelor isterice ale haitei bolșevice”

Fostul președinte al PNL Crin Antonescu a afirmat că a fost plăcut surprins de discursul președintelui Nicușor Dan de Ziua Europei, în care acesta a vorbit despre „greșelile Europei”. Antonescu susține că e un semne de sperață, alături de faptul că Dan nu s-ar fi conformat ordinelor „haitei bolșevice pretins reformatoare”.

„Mă bucură comunicarea de azi, de Ziua Europei, a Președintelui României. Salut cu plăcută surprindere faptul că dl. Nicușor Dan vorbește, pentru prima oară în istorie, de la Cotroceni, despre greșelile Europei”, a scris Crin Antonescu, într-o postare pe Faccebook.

Antonescu susține că mesajul președintelui este unul dintre semnele care „dau speranță” în ce privește prestația lui Nicușor Dan la Cotroceni.

„Împreună cu răspunsul dat la întrebarea despre DNA în mandatul dnei Kovesi (răspuns timid, dar care arată măcar o doză prețioasă de bun simț), împreună cu faptul că nu s-a conformat „ordinelor” isterice ale haitei bolșevice pretins „reformatoare” sau cu faptul că încearcă un echilibru rațional în criza politică internă, sunt semne care dau speranță și n-am nici cea mai mică ezitare să le salut”, a continuat Crin Antonescu.

Kovesi, ripostă pentru Nicușor Dan

Referirea la Kovesi vizează o afirmație mai veche a președintelui Nicușor Dan care a spus că este „înclinat să creadă” că s-au comis abuzuri în perioada în care DNA a fost condusă de actuala șefă a Parchetului European.

Replica acesteia a venit într-un interviu publicat vineri de către Context.ro.

„Faptul că ai obținut un scor bun la olimpiade internaționale de matematică nu te califică să faci altfel de afirmații. Și cu siguranță funcția de președinte al României este o funcție dificilă, stresantă, obositoare. Îi doresc președintelui mult somn, un somn bun. Țara are nevoie de el să revină în formă bună”, a comentat Kovesi.

Președintele inventariază greșelile UE

În ce privește „greșelile Europei”, comentariul lui Antonescu vizează declarația de presă făcută de Nicușor Dan cu ocazia Zilei Europei.

„Când a renunțat la nuclear și și-a bazat energia pe gaz ieftin din Rusia, asta a fost o greșeală. Când și-a neglijat industria de apărare, a fost o greșeală. Când în politica de mediu, evident justificată, și-a fixat niște ținte mult prea ambițioase, și-a afectat industria grea și asta a fost o greșeală. Când pe mai multe subiecte a acționat ideologic, a fost o greșeală. Însă Europa este o construcție democratică și toate astea sunt prilej de dezbatere cu cărțile pe masă în interiorul instituțiilor europene”, a spus Nicușor Dan.