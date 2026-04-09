Crin Antonescu sare în apărarea lui Nicușor Dan după numirile din Justiție, cu atacuri la adresa celor care l-au criticat. „Deodată, hop!, tragedia «trădării»”

Fostul candidat la prezidențiale Crin Antonescu a publicat joi pe Facebook un text intitulat „Turbarea haitei”, cu referire la susținători ai președintelui Nicușor Dan care acum critică numirile de procurori făcute de șeful statului. „Nu pot să nu observ și să nu salut un prim gest prezidențial sănătos al lui Nicușor Dan”, scrie Antonescu.

Crin Antonescu spune că susținătorii lui Nicușor Dan „nu se așteptau la asta”, apoi vorbește și despre perioadele în care președinți au fost Traian Băsescu și Klaus Iohannis.

„Îngrășați de Băsescu în postura de «gardieni ai revoluției» antipesediste, îmbuibați cu sinecuri, onoruri și prestigii confecționate grosolan dar insistent, tolerați și folosiți de Iohannis până la jumătatea celui de-al doilea mandat, băsiștilor care i-au supraviețuit lui Băsescu, transformați în «hashtag rezisti», le intrase în cap că sunt un grup de aleși, o unitate de elită, un grup de inițiați/ iluminați care călăuzesc conducătorii României pe drumul neabătut al «Rreformei», al «luptei împotriva corupției», al «democrației»”, a scris Antonescu pe Facebook.

Fostul candidat la prezidențiale din partea PSD-PNL-UDMR susține că pe cei dezamăgiți de numirile făcute de Nicușor Dan „nu i-a tulburat niciodată faptul evident că incompetența sau corupția nu erau și nu sunt apanajul unui singur partid”.

Crin Antonescu: „N-a contat că nu sunt mai mult de 20% din electorat”

În mesajul său, Antonescu îi numește „bolșevici cu burta plină” pe cei care l-au susținut pe Nicușor Dan.

„«N-a fost ușor» dar .. a fost Nicușor. Sindrofia cu multă mâncare, băutură și selfie-uri la Cotroceni le-a întărit convingerea că, inexorabil, istoria e de partea lor. Bolșevici cu burta plină, minți înguste cu pretenții de coana Chirița, incorecți până la josnicie, s-au bulucit, voioși și nesătui, la popota noului festin”, a scris fostul candidat.

„Nu le-a dat prin cap sau n-a contat că nu sunt mai mult de 20 la sută din electorat, că extremismul lor de doi lei generează, în fiecare zi, un alt extremism, mai adânc, mai masiv, mai grav. Că țara se desfigurează în derută, lipsă de repere, vulgaritate, insignifianță și violență surdă. Și, deodată, hop!, tragedia «trădării» lui Nicușor! Nicușor nu-i reprezintă. Nicușor nu livrează. Nicușor nu e Băsescu”, conform lui Antonescu.

„Președintele (oricine ar fi el) nu e captivul unei secte sau haite”

Crin Antonescu spune că nu îi cunoaște pe procurorii numiți de Nicușor Dan, însă are un mesaj pentru PSD, cărora le transmite: „Nu aș jubila prea mult în locul pesediștilor sau altor jucători politici interesați special de mersul justiției”.

Apoi susține că Nicușor Dan a dat un mesaj „corect și binevenit”.

„Dar nu pot să nu observ și să nu salut un prim gest prezidențial sănătos al lui Nicușor Dan. Indiferent de motivele alegerii sale, un mesaj e corect și binevenit: Președintele (oricine ar fi el) nu este captivul unei secte sau haite, sub motivul că membrii acesteia l-au votat”, consideră el.

Crin Antonescu adaugă că „da, există posibilitatea, așa cum vedem, ca mulți membri ai haitei să turbeze. Dar, nici o grijă, domnule Președinte, după ce vor consuma febril și iluzia că dl. Bolojan e noul «imam ascuns» al basismului nemuritor, se vor întoarce, scheunând, la gardul Cotrocenilor”.

„P.S. Spre deosebire de cei despre care am scris azi, pot face diferențe. Considerațiile de mai sus nu îi vizează pe toți cei care au comentat defavorabil sau chiar violent decizia dlui Dan. Nu i-aș putea asocia sau confunda, sub vreun aspect, pe C.T. Popescu și Andreea Pora, de pildă”, a mai precizat Crin Antonescu.

Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat, miercuri seară, că a semnat decretele numirile la conducerile Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (PICCJ), Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) şi Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT). Președintele a făcut în total șapte numiri.