Crin Antonescu spune că, dacă va câștiga alegerile, nu va candida și pentru al doilea mandat. Cum argumentează / Ce spune despre relația cu Bolojan

Crin Antonescu, candidatul susținut de PSD, PNL și UDMR la prezidențiale, a spus, într-un interviu acordat Ebihoreanul, că, în situația în care va câștiga alegerile din luna mai, va rămâne la un singur mandat și a argumentat de ce. În același timp, Antonescu l-a lăudat pe Ilie Bolojan, despre care a spus că are o relație „excelentă”, „bazată pe încredere”.

În interviul publicat miercuri, Crin Antonescu a vorbit, între altele, despre candidatura la președinție, precum și despre relația sa cu președintele interimar Ilie Bolojan.

Întrebat dacă va candida pentru un al doilea mandat, în situația în care va câștiga alegerile din mai, Antonescu a răspuns că „va rămâne un singur mandat”, dând trei motive pentru acest lucru.

„Unu la mână, pentru că am văzut cum toți ceilalți președinți ai României, cu excepția lui Emil Constantinescu, și-au afectat aproape jumătate din primul mandat în pregătirea celui de al doilea. În al doilea rând, eu cred că cine știe ce trebuie să facă are timp în 5 ani să facă lucruri esențiale. Nu rezolvă tot, nu schimbă complet România, dar poate schimba un drum. Trei: am 65 de ani, dacă voi fi președinte voi avea 70 la final de mandat. Cred că e o vârstă la care un om și-a făcut parcursul și cred că în cinci ani vor fi destui oameni care să poată fi foarte buni președinți ai României”, a spus Crin Antonescu.

Ce relația are cu Bolojan

În același timp, Crin Antonescu a fost întrebat ce relație are cu Ilie Bolojan și dacă acesta ar merita să fie premier.

„Am o relație excelentă cu dl Bolojan, bazată pe încredere. E unul dintre puținii oameni pe care i-am întâlnit în politică, în trei decenii, care a făcut totdeauna ce a spus. În vara trecută, am și spus că nu era o alegere bună cea cu dl Ciucă la Președinție, și că ar fi cel puțin două variante, prima fiind Ilie Bolojan. Am susținut, de asemenea, ca după eșecul din prezidențiale să-și asume conducerea partidului. Rezultatul s-a văzut, PNL de la 8% a urcat la peste 14%. Și la partid, și la Senat, și, ca președinte interimar al României, Ilie Bolojan a arătat că e un om care știe ce are de făcut și care face ce spune”, a răspuns Crin Antonescu.

„Este detașat pe locul 1 la încrederea cetățenilor, ceea ce arată că, deși sentimentul general față de partide este de rezervă, un lider de partid poate să redobândească încrederea oamenilor. E un semn foarte bun, pentru PNL în primul rând, al cărui lider va redeveni Ilie Bolojan după 18 mai, și pentru clasa politică. Semnalul este: indiferent ce ați făcut, ce n-ați făcut, dacă totuși vă apucați și faceți, oamenii vă creditează”, a completat Antonescu.

Vorbind despre „destinul politic” al lui Ilie Bolojan, Crin Antonescu a spus „că viitorul e deschis oricărei ipoteze”.

„Nu președintele demite sau numește prim-ministrul, dar suntem într-o majoritate în care oricum Ilie Bolojan, dintr-o poziție sau alta, va fi unul dintre liderii dominanți. Oricum, își va continua cariera la vârful politicii, ceea ce ne dă speranțe tuturor”, a spus acesta.

Întrebat dacă a avut emoții că îi va „sufla candidatura”, Antonescu a răspuns că Bolojan nu e omul „care să se prefacă”.

„Absolut deloc. Ilie Bolojan nu e omul care să sufle ceva cuiva. În momentul în care mi-a propus acest lucru, i-am răspuns: «Dar de ce nu candidezi tu? Că ești omul momentului, eu am făcut o pauză, știi bine că te susțin»… Dl Bolojan nu e omul care să se prefacă, să-mi propună mie și să urmărească de fapt să candideze domnia sa. Nu a făcut niciodată astfel de lucruri și nici nu foloseau nimănui”, a conchis Antonescu.