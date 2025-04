VIDEO Crin Antonescu, după ce CNSAS a dezvăluit că a dat o declarație la Securitate despre un coleg, fără să-i atribuie calitatea de informator. „Nu am dat informații care ar fi putut să dăuneze cuiva” / „Vreau să fie publicat acest document”

Candidatul coaliției de guvernare la alegerile prezidențiale, Crin Antonescu, a cerut marți Consiliului pentru Studierea Arhivelor Securității (CNSAS) să publice declarația pe care el a făcut-o la Securitate, în 1987. „Nu am fost niciodată, sub nicio formă, colaborator al Securității, cu atât mai puțin sub forma de poliție politică”, a afirmat Crin Antonescu.

Crin Antonescu a făcut aceste declarații într-o conferință de presă susținută după ce CNSAS a consemnat, în adeverința oficială în care transmite că nu i se poate atribui calitatea de lucrător sau colaborator al Securității, că a dat o declarație la Securitate despre un coleg profesor.



„Nu am fost niciodată, sub nicio formă, colaborator al Securității și nu am făcut poliție politică. Nu am avut,de atfel, nicio legătură cu Securitatea decât din calitatea de urmărit, în cazul la care mă voi referi imediat, cu toate amănuntele pe care le cunosc”, sunt cuvintele cu care Crin Antonescu a început conferința de presă.

„În 1987, un prieten al meu foarte bun, mă aflam la Tulcea, inginer, a plecat într-o excursia în Bulgaria și de acolo a încercat să plece în Austria, nereușind și fiind capturat de organele de ordine din Bulgaria, adus ulterior în România. La plecare, el a lăsat câteva obiectve personale petnru trei prieteni sau patru foarte apropiați, toți cei trei, pentru că le lăsase cu nume și etichetă obiectele respective, am fost chemați ca urmăriți la Securitate să dăm declarații în legătură cu acest lucru. M-am prezentat și eu, nu era facultativ, în calitate de urmărit, repet, am dat o declarație în care n-am oferit nicio informația specială decâ aceea că sunt prieten cu persoana respectivă, că știam că pleacă într-o excursie în Bulgaria, că nu ștriam ce intenții are, ceea ce era, de altfel, adevărat și atât și nimic mai mult”, a povestit el.

„Foarte interesant este că aceeași persoană, în anul următor, în 1988, a avut o altă tentativă de data această reușită, din fericire, de a părăsi țara. Eu am fost singura persoană care am știu despre intenția lui, el a avut atâta încredere în mine încât mi-a spus ce vrea să facă și mi-a lăsat misiunea să-i anunț părinții. Ceea ce am și făcut, omul a traversat Iugoslavia, a stat în lagăr o vreme și după a plecat în Canada, unde trăiește și astăzi. Eu, nu numai că, evident, nu am oferit nicio informație Securității, ci mi-am asumat acest risc, am anunțat după termenul pe care-l stabilisem împreună, de două sau trei săptămâni, i-am informat părinții că el a plecat de fapt din țară și nu se mai întoarce și asta este tot”, a mai afirmat Crin Antonescu.

„Eu, în legătură cu această declarație pe care chemat la Securitate, în calitate de urmărit, și în care nu am dat nicio informație împotriva acestui om, cer doar ca această declarație să fie făcută publică, nu am absolut nimic de ascuns, am fost o victimă a Securității, nicidecum un colaborator, cu atât mai puțin un colaborator al Securității în calitate de poliție politică. Eu înțeleg că într-o campanie se pot întâmpla multe lucruri – ăsta mi se pare, totuși, unul dintre cele mai mizere și, încă o dată, cer CNSAS-ului să publice această declarație, nu am nicio altă formă de colaborare cu Securitatea, asta nu e o formă de colaborare cu Securitate. Le spun celor care nu știu sau le amintesc celor care știu, care au trăit acele vremuri, că nu era facultativ să te prezinți dacă erai convocat la Securitate și că asta figurează, probabil, nu știu, în dosarul Securității cu explicații foarte clare cu privire la calitatea mea de urmărit. Așadar, încă o dată, nu am furnizat niciodată nimănui, nici Securității, informații care să dăuneze cuiva, mai mult decât, l-am acoperit pe prietenul meu, aș fi putut fi acuzat de tăinuire dacă vechea Securitate ar reveni în funcție. Nu am absolut nimic de ascuns, sunt om care în permanență am avut trecutul și sub acest aspect și sub altele la vedere”, a subliniat el.

De asemenea, candidatul coaliției de guvernare la funcția supremă în stat a cerut insistent publicarea documentului.

HotNews a transmis în format LIVETEXT principalele declarații ale lui Crin Antonescu:

„ Nu am fost niciodată, sub nicio formă, colaborator al Securității, cu atât mai puțin sub forma de poliție politică.

Nu am fost niciodată, sub nicio formă, colaborator al Securității, cu atât mai puțin sub forma de poliție politică. Nu am avut,de atfel, nicio legătură cu Securitatea decât din calitatea de urmărit, în cazul la care mă voi referi imediat, cu toate amănuntele pe care le cunosc.

În 1987 un prieten de-al meu, inginer, a plecat într-o excursie în Bulgaria și de acolo a încercat să plece în Austria, nereușind, fiind capturat.

La plecare a lăsat câteva obiecte personale la prieteni, toți cei trei am fost chemați la Securitate.

Am dat o declarație, am spus că nu știam ce intenții are. Atât și nimic mai mult.

Nu am nimic de ascuns, am fost o victimă a Securității. Asta nu e o formă de colaborare cu Securitatea.

Nu am furnizat niciodată nimănui, nici Securității, informații care ar fi putut să dăuneze cuiva. Mai multe de atât, l-am acoperit pe prietenul meu.

Am avut trecutul mereu la vedere.

Vreau să fie publicat acest document.

Cred că am toate atuurile și tot dreptul să nu permit nimănui astfel de acuzații.

Nu sunt în posesia acestei declarații, date în 1987.

Mi se pare un atac clasic de campanie. A mai fost o încercare a fostului președinte Traian Băsescu, a făcut o aluzie, i-am cerut public să prezinte dovezi, nu le-a produs. Am senzația că lucrurile nu merg bine pentru unii în campanie, dar mă opresc aici.

În declarație, am spus că îl cunosc pe omul respectiv, că sunt într-o relație apropiată, că nu am avut nicio idee despre intenția lui de a pleca din țară, că nu doresc motivele pentru care ar fi vrut să emigreze.

În ’88 omul a plecat din nou, de data asta pe calea uscatului. Eu am fost singurul om în care a avut încredere. Și mi-a spus: ‘Tu află că eu plec’. ‘Dacă nu auzi nimic de mine în două, săptămâni le spui la ai mei ‘Ștefan a plecat, e în partea cealaltă. Stați liniștiți, când va putea, vă va suna”.

Am fost singura persoană care a știut, mi-a lăsat misiunea de a-i anunța părinții.

Eu am avut acest secret, evident că l-am păstrat.

Securiștii nu m-au mai contactat.

Omul trăiește și astăzi, cred la Toronto, în Canada.

Eu știu că el a plecat în 88 la Sofia și în februarie 89 a plecat definitiv. El, repet, lăsase niște obiecte pe numele nostru.

Nu e nicio advertență, pur și simplu am încurcat anii. Nu sunt în posesia declarației.

Eu, chemat la Securitate în calitate de urmărit, cer ca această declarație să fie făcută publică, nu am nimic de ascuns.

Eu țin minte ce am scris în ea, sunt 37 de ani, dar în mod categoric nimic care să-i dăuneze prietenului meu.

Am stat 25 de ani în politica românească, am avut războaie, nu glumă, și m-am întors acum. Liderii coaliției îmi cunosc istoria, activitatea.

Nu aveau cu ce să mă șantajeze, decizia CNSAS e clară și hârtia, dacă mi-o vor da, o voi pune la dispoziție.

Nu am avut nicio formă de colaborare și am un astfel de document.

Din punctul meu de vedere, nu a ieșit nimic la iveală.

–––––-

Știrea inițială: „Candidatul Alianței Electorale România Înainte, domnul Crin Antonescu, va susține o conferință de presă la ora 18:00”, au anunțat reprezentanții de campanie ai candidatului coaliției PSD-PNL-UDMR.

CNSAS a eliberat o adeverință care atestă că Crin Antonescu nu a fost colaborator sau informator al Securității, scrie G4Media. Cu toate acestea, cercetătorii CNSAS au descoperit o declarație dată de Antonescu în 1988, despre un coleg profesor de la Școala din Niculițel (jud. Tulcea), declarație semnată cu numele său, nu cu nume conspirativ.

Numele lui Crin Antonescu a fost descoperit într-un dosar de urmărire care viza un profesor din Niculițel, indicat cu inițialele C.Ș.

„În cadrul cercetarii informative inițiate de Securitate asupra domnului C.Ș., precum si a anturajului acestuia, titularul adeverinței (Crin Antonescu – n.red.), profesor de istorie la Școala generală Niculițel și prieten apropiat cu C.Ș., a fost convocat de organele de Securitate și a dat o declarație, datată 13.01.1988, olografă, semnata cu numele real”, se spune în adeverința elaborată de CNSAS.

Consiliul a decis că situația intră sub incidența prevederii din OUG 24/2008 care stipulează că „persoana care a furnizat informații cuprinse în declarații, procese-verbale de interogatoriu sau de confruntare, date în timpul anchetei și procesului, în stare de libertate, de reținere ori de arest, pentru motive politice privind cauza pentru care a fost fie cercetată, fie judecată și condamnată, nu este considerata colaborator al Securității”.

„Având în vedere faptul că nota de constatare nr. DI/I/355 din data de 31.03.2025 nu consemnează existența altor documente sau informații privind relația cu organele de Securitate, în cazul domnului ANTONESCU George Crin Laurentiu nu se poate reține calitatea de colaborator al Securității, în sensul legii. Totodata, potrivit notei de constatare nr, DI/I/355 din data de 31.03.2025, în urma verificărilor întreprinse până la data de 31.03.2025 nu au rezultat documente sau informatii privind apartenenta la structurile fostului Minister de Interne, in calitate de ofiter sau subofiter de Securitate sau Militie, astfel incat in cazul domnului ANTONESCU George Crin Laurentiu nu se poate retine calitatea de lucrator al Securitatii, in sensul legii”.

Nota de constatare nu poate fi consultată decât de titularul adeverinței, adică doar de Crin Antonescu, a decis CNSAS, ceea ce este o premieră, notează G4Media

De remarcat o premieră: CNSAS a restricționat accesul la nota de constatare care a stat la baza emiterii adeverinței, arătând că doar Crin Antonescu o poate consulta.