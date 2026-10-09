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Actualitate

Cristela Georgescu, interviu acordat conspiraționistului american Alex Jones: „Dictatura din România de astăzi este mai gravă decât cea de dinainte de 1989”

Viorela Marin
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„Avem de-a face cu o persecuție politică. Ce trăim astăzi în România este chiar mai periculos decât înainte de 1989”, a spus Cristela Georgescu într-un interviu acordat celebrului conspiraționist american Alex Jones.

  • În acest dosar, instrumentat de DIICOT, Călin Georgescu este acuzat de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave şi constituire a unui grup infracţional organizat, cu un prejudiciu de 1,1 milioane de euro.
  • Cristela Georgescu a avut mai multe apariții publice în această săptămână. Ea a oferit mai multe declarații presei de la sediul DIICOT, unde a participat la percheziții informatice în dosarul în care soțul său este arestat preventiv.
  • Alex Jones este un comentator politic de extremă dreaptă, cunoscut promotor al teoriilor conspiraționiste și fondator al site-ului InfoWars.