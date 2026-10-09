Cristela Georgescu va acorda un interviu lui Alex Jones. Cine este conspiraționistul american care apare într-unul dintre dosarele penale ale lui Georgescu

Cristila Georgescu, soția fostului candidat la prezidențiale, va fi live, vineri seară, într-o emisiune online a lui Alex Jones, a anunțat ea pe Facebook.

„Astă seară de la 19:30, pe rețeaua X. Live”, este anunțul făcut de Cristela Georgescu, vineri, pe pagina sa de Facebook. Interviul va fi difuzat pe contul lui Alex Jones de X.

Cristela Georgescu a avut mai multe apariții publice în această săptămână. Ea a oferit mai multe declarații presei de la sediul DIICOT unde a participat la percheziții informatice în dosarul în care soțul său este arestat preventiv.

Legăturile lui Jones cu Georgescu

Nu este prima oară când numele lui Alex Jones este asociat cu familia Georgescu, el fiind un susținător public al fostului candidat.

După anularea alegerilor prezidențiale din 2024, Călin Georgescu a declarat într-unul din interviurile acordate realizatorului că ONU este condusă de „oligarhi”și că NATO este „brațul militar” al globalismului, potrivit Digi24. În cadrul aceleiași emisiuni, fostul candidat a afirmat că alegerile au fost anulate pentru a-l împiedica să aducă „pacea în Ucraina”.

Urmare acestor afirmații, Parchetul General a deschis, în septembrie 2025, un dosar penal pe numele lui Călin Georgescu pentru răspândirea de informații false, conform G4Media.

Cine e Alex Jones

Alex Jones, în vârstă de 52 de ani, este cunoscut pentru lansarea în spațiul public de teorii ale conspirației, precum atentatele din 11 septembrie 2001, pe care le-a catalogat ca „operațiune internă” sau teorii despre o „Nouă Ordine Mondială”.

Alex Jones Foto: David J. Phillip / AP / Profimedia

Marile platforme social media din Statele Unite au făcut front comun împotriva acestuia încă din 2018, ștergându-i canalele de pe site-urile lor.

Jones a fost condamnat definitiv anul trecut la plata în valoare de 1,5 miliarde de dolari daune morale, după ce a susținut că atacul armat din 2012 de la școala Sandy Hook a fost o înscenare, potrivit Adevărul.

În atacul de la școala primară Sandy Hook din Newtown, Connecticut, au fost uciși 20 de copii cu vârste de şase şi şapte ani şi şase angajați ai școlii.

Alex Jones a susținut că, de fapt, totul ar fi fost o înscenare pusă la cale de guvern pentru a le lua americanilor dreptul de a deține arme, iar pe părinții copiilor morți el i-a numit „actori de criză”.