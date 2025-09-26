Cristi Borcea semnează cu One United, contract de peste 11 milioane euro

Dezvoltatorul imobiliar One United Properties, fondat de bancherii Victor Căpitanu și Andrei Diaconescu, a semnat cu familia lui Cristian Borcea, fostul acționar al clubului de fotbal Dinamo, un antecontract care vizează achiziția unui teren valoros, pe malul lacului Tei din București, pe care pot fi construite peste 600 de apartamente premium.

Elena Borcea și soții Daniel și Violeta Călin, adică mama, sora și cumnatul omului de afaceri Cristian Borcea, au început încă din 2018 demersurile de avizare a unui Plan Urbanistic Zonal (PUZ) pentru un teren de circa 2,6 hectare, parte din fosta Bază sportivă și de agrement Tei-Toboc, de pe malul lacului Tei, din spatele sediului Romsilva.

