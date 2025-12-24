Cristi Danileț, după întâlnirea magistraților cu președintele: „Inspecția Judiciară ar fi trebuit să se sesizeze”. Numărul anchetelor estimat la câteva zeci

Fostul judecător Cristi Danileț a estimat la câteva zeci numărul cercetărilor disciplinare care ar fi trebui deschise din oficiu de către Inspecția Judiciară, ca urmare a dezvăluirilor făcute de magistrați la întâlnirea de la Cotroceni cu președintele Nicușor Dan, informează News.ro.

„Urmare a dezvaluirilor magistraților făcute la întâlnirea cu Președintele țării și urmare a sondajului realizat de CSM în rândul judecătorilor, Inspecția Judiciară ar fi trebuit să se sesizeze din oficiu, deschizând cam 50 de cercetări disciplinare”, a scris Cristi Danileț, într-o postare pe Facebook.

„Dacă mai adaug abuzul comis de 5 ori de câte un inspector şi 8 membri CSM împotriva lui Panioglu, transmiterea către public a înregistrarilor din şedinţa de judecată de către preşedintele CAB, plus încălcarea drepturilor omului comisă de 18 inspectori, membru CSM şi judecători suprem (inclusiv preşedintele ICCJ) în cazul de care este vorba în hotărârea CEDO din 15 dec. 2025, rezultă că Inspecţia are de lucru, nu glumă”, a continuat fostul judecător.

Danileţ precizează că „această instituţie este obligată să se sesizeze din oficiu când află de astfel de încălcări ale legii în sistemul judiciar şi trebuie să se grăbească, căci în 4 ani se prescriu faptele”.

„Dacă aş fi jurnalist aş pune o întrebare: câte verificări au fost declanşate pe baza celor menţionate mai sus? În rest, urez sărbători cu linişte şi pace, tuturor!”, spune fostul judecător.

Fostul judecător Cristi Danileţ a câştigat definitiv, luni, la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, procesul intentat statului român, după ce a fost sancţionat pentru două opinii personale postate pe pagina sa de Facebook de către Consiliul Superior al Magistraturii, la acea dată condus de Lia Savonea, actualul preşedinte al Înaltei curţi de Casaţie şi Justiţie.

CEDO a decis, în Marea Cameră, că a fost încălcat articolul 10 din Convenţia europeană a drepturilor omului privind libera exprimare. Avocata sa, Nicoleta Popescu, arată că decizia CEDO clarifică faptul că, deşi sunt supuşi unei obligaţii generale de rezervă, magistraţii pot comenta public, inclusiv pe reţelele sociale, subiecte de interes general. „Hotărârea Marii Camere reprezintă un moment-cheie în jurisprudenţa CEDO privind articolul 10 şi statutul magistraţilor”, afirmă avocata.