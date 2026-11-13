Cristi Danileț îl contrazice pe Nicușor Dan. „Nu e șef decât pentru angajații Administrației Prezidențiale, cărora le dă «ordine»”

Fostul judecător Cristi Danileț a intervenit vineri după explicațiile date de președintele Nicușor Dan cu o zi în urmă privind interzicerea jurnalistului Ovidiu Vanghele.

„Nicușor Dan a declarat că este șeful doctorilor, profesorilor, judecătorilor, polițiștilor și funcționarilor publici. Să știți că dintre cei enumerați din aparatul statal, judecătorii sunt singurii care nu au șef. Președinții instanțelor sunt șefi peste grefieri și peste clădire, dar nu pentru judecatori. Dincolo de asta, în concret președintele României nu e șef decât pentru angajații Administrației Prezidențiale, cărora le dă «ordine», ca să il citez, ca în Armată”, a scris fostul membru al Consiliului Superior al Magistraturii, într-un mesaj pe Facebook.

Danileț a explicat că președintele României este numit traditional „șef de stat”, o calitate acceptată de Curtea Constituțională printr-o decizie data în 2012.

„Dar nu înseamnă că este șeful autorităților publice, mai ales a celor care fac parte din alte puteri. Iată, primii judecători independenți din România deja se dezic de o astfel de declarație nefericită”, a indicat fostul magistrat.

El a distribuit postările făcute de procurorul Laurențiu Beșu, care a apărut în documentarul Recorder, și judecătoarea de la Curtea de Apel București, Raluca Moroșanu, în care spuneau că Nicușor Dan nu este șeful lor.

Ce a spus Nicușor Dan

Președintele a făcut joi seară precizări despre decizia lui de a-i interzice accesului jurnalistului Ovidiu Vanghele la conferințele de presă de la Cotroceni.

„Aici sunt trei niveluri de discuții. În primul rând demnitatea persoanei: Eu nu sunt un gunoi. Și în calitate de om, am dreptul să nu intru în dialog cu o persoană care nu mă respectă”, a declarat Nicușor Dan, în conferința de presă organizată la Dublin, după summitul cu liderii europeni.

„Mai important de atât, este demnitatea funcției publice, pentru că eu în mod simbolic sunt șeful aparatului statului român, adică polițiști, asistenți medicali, profesori, funcționari publici, judecători și nu pot să accept ca vreuna din persoanele astea care lucrează pentru statul român poate să fie tratată ca gunoi de un cetățean al acestui stat. Pentru că e o formă de lipsă de respect la adresa statului însuși și la adresa autorității statului român”, a continuat președintele.

Dan a indicat că în cazul în care cetățenii nu pot colabora cu autoritățile, pot recurge la alte mijloace democratice, precum protectul, plângerea penală sau sau chemarea în judecată.

„Dar e o formă de respect a statului însuși în momentul în care te adresezi față de un angajat al statului și eu cred că și de multe ori cetățenii români au spus că statul român nu e suficient de respectat nici dinăuntru, nici de afară. Hai să începem prin a-l respecta noi înșine”, a precizat președintele.

Nicuşor Dan l-a anunţat marți pe jurnalistul Ovidiu Vanghele, în timpul unei conferinte, că nu mai are voie la Palatul Cotroceni, șeful statului arătând că, faţă de injuriile pe care acesta i le-a adus, a dispus să nu mai vină la conferinţele de presă, în timpul acestui mandat.

Ce a spus Vanghele despre Dan

Inițial susținător în postările de pe Facebook a candidatului la președinție Nicușor Dan în 2025, Vanghele a devenit un critic virulent al actualului șef de stat, critici însoțite uneori de insulte și comentarii dure.

„Este absolut inadmisibil ce face acest netrebnic de președinte. Din acest moment acest gunoi pentru mine nu mai există. Un nemernic”, sună una dintre postările de pe Facebook ale lui Ovidiu Vanghele, după ce președintele Dan a numit-o pe Cristina Chiriac în funcția de procuror general al României.

Jurnalistul de investigație o contestă public pe Cristina Chiriac, fostă șefă DNA Iași, despre care a scris că a ascuns probe în cazul fostului episcop Cornel Onilă, condamnat pentru abuzuri sexuale.

Proiectul jurnalistic „Să fie lumină”, realizat de Centrul de Investigații Media și Dela0.ro prin Ovidiu Vanghele, Vlad Stoicescu și Diana Oncioiu, a scos la iveală abuzurile sexuale sistematice și mușamalizările din cadrul Episcopiei Hușilor, avându-i în prim-plan pe fostul episcop Cornel Onilă și fostul arhimandrit Sebastian Jitaru.

Deși și-a cerut scuze joi seară pentru vorbele dure adresate președintelui în postarea de pe Facebook, Vanghele a revenit vineri și a subliniat că „masura (decretul de numire) si justificarea lui rămân niste lucruri profund ticăloase, murdare, contestabile chiar si cu aceste cuvinte dure, ofensatoare, pentru unii poate violente”, referindu-se la numirea Cristinei Chiriac în funcția de procuror general.