Cristi Danileț, scrisoare deschisă către Nicușor Dan, după investigația Recorder. „Iată ce aveți de făcut”

Cristi Danileț protestează în fața Curții de Apel, față de modul cum este gestionată Justiția, pe 16 septembrie 2018. FOTO: Inquam Photos / Octav Ganea

Fostul judecător Cristi Dănileţ, militant pentru educaţia juridică a cetăţenilor, independenţa justiţiei şi responsabilitate publică, i-a adresat o scrisoare deschisă președintelui Nicușor Dan, în urma documentarului Recorder despre starea justiției din țara noastră. Danileț consideră că șeful statului trebuie să facă trei lucruri.

„Domnule președinte Nicușor Dan, iată de aveți de făcut: 1. convocați de urgență CSM! 2. mergeți și prezidați ședința! 3. cereți investigații disciplinare și penale cu problemele grave din justiție!”, afirmă fostul judecător, în scrisoarea deschisă, publicată miercuri seară pe pagina lui de Facebook.

„Vă reamintesc aceste probleme, așa cum au tot fost expuse de magistrați curajoși începând cu anul 2017 și culminând cu cei din reportajul Recorder: dosare împărțite preferențial la parchete și la instanțe; ordine date procurorilor de a soluționa cauze într-un anumit fel; delegări cu dedicație făcute de președinții de curți de apel pentru oamenii fideli; detașări și transferuri făcute cu dedicație de CSM pentru a scoate judecători din cauze importante; anchete disciplinare făcute abuziv de Inspecția Judiciară cu privire la aspecte de viață privată; judecăți disciplinare făcute de tabăra din CSM alcătuită din 8 judecători care au încălcat legea cu rea credință în cazul mai multor judecători; redeschiderea ilegală prin recurs în casație a mai multor dosare penale și albirea infractorilor dovediți în mod definitiv de instanțele de fond; reluarea în întregime a cercetării judecătorești în multiple dosare cu miză, ca urmare a schimbării judecătorilor din complet, deși acest lucru nu este prevăzut în nicio normă legală, fiind o interpretare abuzivă a jurisprudenței CEDO; lipsa dosarelor privind judecătorii și procurorii corupți; dosare prescrise în mod imputabil unor magistrați”, a notat Cristi Danileț.

Profesorul universitar mai spune că șeful statului trebuie să le amintească „magistraților corecți că sunteți alături de ei” și îl îndeamnă să le recunoască meritele și eforturile depuse constant.

„În același timp, nu-i judecați pe cei fără curaj: sistemul conceput în ultimii ani e sufocant pentru un magistrat cinstit, nu mai are timpul și energia pentru luptele interne. Însă fiți aspru cu cei care au deraiat de la misiunea sistemului de justiție și l-au luat «pe persoană fizică»: justiția fără dreptate e doar funcționăreală, judecătorii cu minte, dar fără inimă, sunt doar birocrați; iar cei care interpretează lega cu viclenie pentru a proteja infractorii sunt complici la ilegalități”, îl mai sfătuiește fostul judecător pe președintele Dan.

„Magistratura e nobilă și magistrații corecți trebuie prețuiți, însă cei puțini care au dezonorat-o trebuie înlăturați. Sunt 8 ani de când durează această situație. E de ajuns!”, a conchis Danileț.

Cristi Danileț este membru fondator, alături de consilierul prezidențial Valentin Naumescu, al Asociației Inițiativa pentru Cultură Democratică Europeană, organizație care și-a arătat susținerea pentru candidatura lui Nicușor Dan imediat după anularea alegerilor prezidențiale în decembrie 2024.

Mesajul lui Nicușor Dan, după documentarul Recorder

„Cel mai simplu este să ne revoltăm, încă o dată, și să aruncăm vina generic”, a reacționat Nicușor Dan, într-un mesaj publicat pe X în care anunță că a văzut documentarul Recorder „Justiție Capturată”. „Mai greu este chiar să rezolvăm problemele din justiție”, a spus președintele.

„Nu vreau să scuz în vreun fel politicul. Faptul că lupta anticorupție s-a redus dramatic are influență politică. Numirile procurorilor-șefi au fost politice. Societatea vorbește de mult de probleme în justiție fără să vedem, la nivelul Ministerului Justiției, voință de a intra cu adevărat în ele”, a adăugat Nicușor Dan în postare.

Documentarul „Justiție capturată” a fost publicat marți seară de către Recorder pe canalul propriu de YouTube.

Documentarul este o investigație despre starea justiției din România, fenomenul prescrierilor, dar și efectele centralizării puterii la nivelul „unor magistrați care coabitează cu polticienii”.

În documentarul Recorder, au fost intervievați procurorul militar Liviu Lascu, Crin Bologa, fostul procuror-șef al DNA între perioadele Laura Codruța Kovesi si Marius Voineag, dar și o procuroare din DNA și o judecătoare de la Curtea de Apel, care au vorbit sub anonimat.

Claudiu Sandu, reprezentant al procurorilor în CSM, a spus că s-a ajuns ca interpretarea exagerat formală a legii să ducă la anularea probelor din dosar „pentru orice”, pentru ceea ce el a metaforizat ca fiind „o virgulă”.

„Am ajuns să reinventăm Dreptul” a spus Sandu, care a afirmat că „eu nu-mi aduc aminte de o mare sentință de vinovăție în ultima vreme”. Masacrarea ideii de justiție, a spus Sandu, îi demobilizează pe magistrați și îi dezarmează pe cetățeni.