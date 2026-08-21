Cristian Mungiu: „Avem impresia că ceilalți sunt niște tolomaci”. Ce crede că poate fi făcut pentru fractura din societate

Odată cu lansarea în Franța a noului său film, „Fjord”, regizorul Cristian Mungiu atrage atenția că oamenii s-au împărțit în tabere opuse și subliniază nevoia ca fiecare să își analizeze critic propriile opinii.

Pelicula, premiată anul acesta cu Palme d’Or la Festivalul de la Cannes, a intrat miercuri în cinematografele din Franța în aproximativ 270 de săli, după o serie de avanpremiere.

„E foarte plăcut să te plimbi prin Paris și să vezi că este tapetat cu afișul filmului tău, că ai posibilitatea să aduci o poveste românească în atenția unui loc foarte important cultural, printre cele mai importante din Europa. Este una dintre țările cele mai cinefile”, a declarat Cristian Mungiu pentru TVR.

Regizorul speră ca succesul din Franța să ajute filmul și la lansările care vor urma în alte țări. „A fost bine primit la Cannes, are ceva atractiv pentru public. Ar fi cea mai bună veste pentru noi să putem promova «Fjord» ca pe un film foarte convingător pentru public în celelalte țări, bazându-ne pe cum a mers în Franța”, a spus Mungiu.

Dincolo de asta, românul spune că miza reală a peliculei este modul în care povestea reușește să atingă spectatorii: „Nu este doar un film polemic, câștigător, laureat la Cannes. E important să fie convingător și puternic pentru public. Asta este cel mai important pentru mine atunci când fac un film”.

„E bine să te îndoiești”

Regizorul spune că în lumea de astăzi generarea unei reacții printr-o operă de ficțiune a devenit o misiune dificilă din cauza barierelor dintre oameni:

„Nu mai e așa de simplu astăzi să generezi în societate o reacție cu o operă de ficțiune, că e carte sau că e film. Mai departe, contează mai puțin ce punct de vedere aperi. Pentru mine, important este să exprimi unul. Ideal, dacă poți să incluzi ceva îndoieli și să nu părăsești sala cu aceleași convingeri ferme pe care le-ai avut când ai intrat – e un pariu câștigat. Important este să meditezi un pic la propriile tale valori, pentru că filmul asta te îndeamnă să faci”.

Cineastul îndeamnă publicul la exercițiul îndoielii și explică de ce respinge ideea binelui făcut cu forța. „Să nu fii atât de autosuficient încât să zici – «Știu deja». E bine să te îndoiești, e bine să nu ne întoarcem la o perioadă pe care noi am mai trăit-o când existau entități care credeau că știu atât de bine ce ne e nouă util încât pot să ia decizii pentru noi înșine, să ne facă bine cu forța”.

„Nu o să ne facă nimeni bine cu forța, vrem să încercăm să devenim niște persoane un pic mai comunicative, mai rezonabile, dar pentru asta trebuie să înțelegem care sunt aspectele sociale cele mai importante de lângă noi”, a continuat el.

O posibilă soluție

Mungiu vorbește deschis despre fractura socială, „din păcate atât de vizibilă și în societatea franceză, care are alegeri la anul, și în cea americană și în cea românească” și propune o cale de ieșire:

„Deja suntem împărțiți în tabere și avem sentimentul mereu că ceilalți sunt ‘brainwashed’, niște tolomaci, cu care nu putem să ne înțelegem deloc. Dar cum facem? Haideți să facem un pas în lateral, să vedem cum facem să ieșim din situația asta”.

Filmul lui Mungiu, calificat deja pentru Oscar

Propulsat de succesul lansării din Franța, pelicula care a fost filmată în mare parte în Norvegia spune povestea soţilor Lisbet şi Mihai Gheorghiu, care se mută într-un sat dintr-un mic fiord norvegian, unde se împrietenesc cu vecinii lor, soţii Halberg. Copiii celor două familii devin apropiaţi, în ciuda diferenţelor de educaţie şi valori.

„Filmul lui Mungiu ne pune în fața ochilor contradicțiile inerente culturii europene, deși deschisă, tolerantă și civilizată; în ce măsură integrarea minorităților este posibilă și, mai ales, dorită, și, nu în ultimul rând, în ce măsură instituțiile chemate să apere libertatea de gândire și statul de drept sunt cu adevărat capabile să o facă?”, scria site-ul italian Close-up înainte ca Fjord să fie câștigător la Palme d’Or la Cannes.

O nouă regulă a Academiei Americane de Film califică automat câștigătorii marilor festivaluri, trimițând pelicula lui Cristian Mungiu direct în cursa pentru Premiile Oscar, unde Variety o consideră un concurent de top.