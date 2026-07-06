Cristian Mungiu: „Nu cred că AI-ul va produce niște filme mai proaste decât se produc acum”. Care crede că e marele pericol 

„AI-ul va da rezultate spectaculoase dacă este folosit tot de cineva creativ și inteligent”, a spus regizorul Cristian Mungiu, câștigător al Premiului Palme d’Or, la un eveniment unde a fost întrebat de provocările inteligenței artificiale în cinematografie.

Cristian Mungiu a participat la un dialog cu jurnalista Alexandra Tănăsescu, organizat la Mercedes-Benz Studio Bucharest, unde a vorbit despre cariera lui și filmul „Fjord” care i-a adus al doilea mare premiu la Festivalul de la Cannes.

Întrebat la sesiunea de întrebări de la public cum ar fi fost „Fjord” dacă scenariul era scris cu ajutorul inteligenței artificiale și cum vede rolul AI în cinematografie, regizorul a răspuns că inteligența artificială trebuie privită ca un instrument, iar rezultatul depinde de cel care o folosește.

„Până acum, AI-ul este un tool care va da niște rezultate spectaculoase dacă îl folosește cineva creativ și inteligent. Sau va da niște rezultate mediocre dacă va fi folosit de cineva care își bazează succesul pe algoritm”, a spus Cristian Mungiu.

„Întrebarea cea mare este dacă ne ținem întotdeauna de algoritmi”

El a adăugat că nu crede că inteligența artificială va produce filme mai slabe decât cele realizate deja, însă consideră că întrebarea importantă este alta: în ce măsură creatorii vor ajunge să se bazeze pe algoritmi care urmăresc ceea ce are cel mai mare potențial comercial.

„Nu cred că AI-ul va produce niște filme mai proaste decât se produc acum. Întrebarea cea mare este dacă ne ținem întotdeauna de algoritmi, care înseamnă, de fapt, media a ceea ce este mai eficient să vinzi”, a afirmat regizorul.

Potrivit lui Mungiu, o astfel de abordare riscă să reducă diversitatea creației artistice și să descurajeze proiectele care se adresează unui public mai restrâns.

„Acolo intervine factorul uman. Oricât suntem într-o nișă, noi trebuie să continuăm să producem pentru fiecare ceva care să îi vorbească în suflet și în aspirațiile lui”, a explicat el.

„Eu nu îmi doresc să fiu standardizat”

Regizorul a încheiat spunând că nu și-ar dori o lume în care oamenii și creațiile lor devin standardizate de algoritmi. „Eu nu îmi doresc să fiu standardizat. Îmi doresc, cu defectele mele, să rămân individual”, a spus Cristian Mungiu.

„Fiord”, primul lungmetraj în limba engleză regizat de Cristian Mungiu, îi are în rolurile principale pe Sebastian Stan și Renate Reinsve și urmărește povestea unei familii româno-norvegiene care ajunge în centrul unei anchete privind protecția copilului, explorând teme precum polarizarea societății, dialogul și diferențele de valori.

Filmul a avut o avanpremieră în România în luna iunie, iar lansarea în cinematografe este așteptată, potrivit regizorului, în perioada octombrie 2026 – ianuarie 2027, după încheierea circuitului internațional de festivaluri.