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Actualitate

„Eroarea factuală” a lui Nicușor Dan criticată deschis de un cunoscut politolog, în cazul lui Călin Georgescu. Ce „spectacol regizat de Parchet” denunță

Andrei Stan
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Un cunoscut profesor de științe politice atrage atenția asupra unei „erori factuale” făcute de Nicușor Dan atunci când președintele a decis să comenteze noul dosar penal al lui Călin Georgescu.

Decizia instanţei în cazul lui Călin Georgescu, care a respins propunerea de arestare preventivă şi a dispus control judiciar, nu spune nimic despre vinovăţia sau nevinovăţia fostului candidat la prezidenţiale, însă poate avea consecinţe politice importante, consideră politologul Cristian Pîrvulescu.

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