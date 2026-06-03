Cristian Pomohaci, reținut de autorități pentru 24 de ore. Acuzațiile din dosar

Cântărețul Cristian Pomohaci, fost preot, a fost reținut de autorități miercuri seara, pentru 24 de ore, într-un dosar penal cu acuzații de infracțiuni contra libertății și integrității sexuale, a transmis Agerpres.

Anunțul a fost făcut de Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Mureș și vine în urma perchezițiilor făcute la două dintre locuințele sale din Târgu Mureș.

„În urma activităților desfășurate și a probatoriului administrat în cauză, în cursul acestei seri, un bărbat, de 57 de ani, a fost reținut pentru 24 de ore, fiind introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Mureș”, a declarat IPJ Mureș.

Surse din cadrul anchetei au declarat pentru Agerpres că perchezițiile au avut loc într-un dosar în care sunt investigate presupuse fapte care au avut loc începând din 2022, fiind implicați și minori.

Cristian Pomohaci a mai fost vizat de astfel de acuzații, dar dosarul respectiv a fost clasat.

„Pomohaci continuă să poarte ilegal uniforma preoțească”

El a fost caterisit în 2017, după un scandal în care a fost acuzat de racolare de minori în scopuri sexuale, iar în Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei atrăgea atenția, într-o circulară din mai 2026, cu privire la „numeroasele sesizări primite la Centrul eparhial, prin care mai multe persoane se plâng de experiența pe care au avut-o cu fostul preot Cristian Pomohaci”.

„Reiterăm Circulara cu nr. 3802/20.10.2022, prin care aducem la cunoștință tuturor fiilor și fiicelor Eparhiei noastre din județele Alba și Mureș, că susnumitul a fost destituit din slujirea clericală prin Decizia Consistoriului Mitropolitan cu nr. 4/06.10.2017. De asemenea, reamintim că localul din comuna Ernei, județul Mureș, pe care acesta l-a transformat în biserică și mănăstire, unde, atât el, cât și alți pseudopreoți și așa-zise călugărițe, oficiază slujbe după rit ortodox, nu aparține de Biserica Ortodoxă Română”, scria în circulară.

Arhiepiscopia spunea că „Pomohaci continuă să poarte ilegal uniforma preoțească și veșminte preoțești, inducând în eroare multă lume și chiar îndrăznind să apară îmbrăcat ca preot când se afla într-o călătorie în Țara Sfântă”.

„Ca urmare a acestei situații îngrijorătoare prin care numeroase familii suferă și se destramă și multe suflete se pierd, îndemnăm pe toți credincioșii să nu frecventeze acel loc care nu are binecuvântarea Bisericii Ortodoxe Române și să nu mai solicite domnului Cristian Pomohaci așa-zise ‘slujbe’ sau ‘dezlegări’ și nici să contribuie financiar la diferitele ‘colecte’ care se fac acolo”, mai scria în circulara emisă în mai 2026.

În același document, instituția mai preciza că nu mai are autoritate canonică asupra lui Cristian Pomohaci, deoarece nu mai este preot, fiind făcute mai multe demersuri către autoritățile statului pentru aplicarea măsurilor legale ce se impun.