Cristian Tudor Popescu, despre Lasconi: „Incapabilă să accepte realitatea, foarte mulți oamenii au votat-o în disperare de cauză”. Nicușor Dan devine „șeful formal al USR”

Cristian Tudor Popescu a comentat, miercuri, la B1 TV, decizia partidului USR de a-i retrage sprijinul Elenei Lasconi de la alegerile prezidențiale. „Ar fi trebuit să dea dovadă de mai multă responsabilitate, mai multă chibzuință și să fi plecat din timp singură, de acolo”, a spus gazetarul.

„Este o zi în care curge sânge la USR, cum spunea domnul Fritz. Este o rană care se va vindeca foarte greu. Principalul perdant în situația de față este partidul, USR, care face această mișcare care nu poate fi calificată bine de nimeni pentru că ar fi trebuit să aibă loc înainte de depunerea candidaturii de către Elena Lasconi”, a declarat Cristian Tudor Popescu, într-o intervenție la B1 TV.

Acesta a mai spus că decizia este în defavoarea USR, întrucât Lasconi va lua din voturile pe care ar fi trebuit să le primească candidatul susținut în prezent de partid, dacă s-ar fi retras înainte de campania electorală, care a început pe 4 aprilie.

Gazetarul a comentat în aceeași intervenție în direct și competența Elenei Lasconi pentru cea mai înaltă funcție în stat, spunând despre ea că este o „persoană incompetentă și încăpățânată în arivismul ei”.

„Din punct de vedere al pregătirii, al competenței, al adecvării pentru funcția prezidențială, doamna Lasconi, așa cum am spus-o de la început și cum s-a demonstrat și în întâlnirea pe care am avut-o direct cu dânsa este o catastrofă. Doamna Lasconi nu a vrut să accepte această realitate, în primul rând, în sprijinul propriului partid.

Ar fi trebuit să dea dovadă de mai multă responsabilitate, mai multă chibzuință și să fi plecat din timp singură, de acolo. Ce-ar fi fost ca o astfel de persoană incompetent și încăpățânată în arivismul ei ar fi ajuns președintele României”, a mai arătat Cristian Tudor Popescu.

„Nicușor Dan a devenit într-un fel șeful formal al USR”

Cristian Tudor Popescu a fost întrebat și despre sprijinul partidului USR, direcționat acum către Nicușor Dan. Jurnalistul a susținut că decizia partidului îi va aduce beneficii primarului general al Capitalei, despre care spune că a devenit „șeful formal al USR”.

„Nicușor Dan va beneficia… Nicușor Dan a devenit într-un fel șeful formal al USR pentru că se face așa cum a spus el. A venit a prezentat sondajul, făcut la comanda lui, în care intrau în turul doi Simion și Ponta, iar pe poziția a treia era el. Și iată că acest sondaj este invocat de domnul Fritz, care devine șeful de facto al USR. Doamna Lasconi încetează să mai fie șeful USR, ea este încă în acte, dar șeful USR este domnul Fritz, cel care i-a anunțat înlăturarea”, a spus Cristian Tudor Popescu.

El este de părere că Nicușor Dan îl poate depăși pe Victor Ponta în intențiile de vot, însă precizează că „electoratul comun” îl are cu Crin Antonescu.

„Da (Nicușor Dan să-l depășească pe Ponta – n. red.) are șanse… Nicușor Dan nu se bate pe electorat cu Ponta. Deocamdată are de dus o bătălie cu Crin Antonescu ca să ajungă în turul doi, că acolo este electoratul comun. Bătălia asta o să fie dură. Nicușor Dan a primit o injecție de capital politic, de propulsie, de voturi. Dar și Crin Antonescu își întărește poziția acum, își prezintă programul și are în spate mașinăriile de partid care, pare, vor fi mult mai bine activate decât au fost în alegerile precedente.

Pozițiile șefilor de partid sunt destul de vocale și de puternice la adresa primarilor și la adresa celor care pot să influențeze votul din teritoriu, lucru care nu s-a întâmplat anul trecut la candidatura lui Ciucă. Așa arată lucrurile totuși aș spune ceva, USR este, totuși un partid pro-european”, a mai spus Cristian Tudor Popescu.