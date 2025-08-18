Cristian Tudor Popescu, despre „maxima umilință a Statelor Unite”. Întrebarea ridicată de gazetar după întâlnirile lui Donald Trump cu Volodimir Zelenski și Vladimir Putin

Cristian Tudor Popescu a comentat întrevederile președintelui american cu omologii săi din Ucraina și Rusia, luni, pe B1 TV, și l-a criticat pe Donald Trump pentru că „a preferat să se întâlnească” mai întâi cu Vladimir Putin și abia apoi cu Volodimir Zelenski și liderii europeni.

Gazetarul consideră că întâlnirea de vineri din Alaska dintre liderul american și omologul său rus „va rămâne în istorie, pentru că timpul o să treacă și istoria, peste ani și ani, va consemna această maximă umilință a Statelor Unite, prin președintele său, Trump, în fața Rusiei lui Putin”.

„Statele Unite mai reprezintă civilizația occidentală?

CTP a comentat și acuzația potrivit căreia „Trump ar face jocul lui Putin”.

„Nu, nu face jocul lui Putin, face jocul lui Trump, al lui însuși, pentru că, în ce mă privește, această desfășurare îmi pune o întrebare fundamentală. Statele Unite mai reprezintă civilizația occidentală? Pentru că despre asta este vorba. Rusia lui Putin amenință Occidentul în momentul de față, nu numai Ucraina. Statele Unite au făcut parte de-a lungul deceniilor și veacurilor – și cred că mai fac încă parte – din Occident. Ele mai sunt de partea Occidentului, Statele Unite, cu Donald Trump în frunte? Având în vedere ce a făcut Donald Trump acum, răspunsul meu este nu”, a continuat gazetarul.

Cristian Tudor Popescu consideră că, prin acțiunile lui Donald Trump, „Statele Unite s-au extras din civilizația occidentală”.

„Pentru că Donald Trump a preferat să se întâlnească cu Vladimir Putin mai întâi și să discute cu el, nu știe nimeni exact ce, după care acum să discute cu liderii Uniunii Europene și cu Volodimir Zelenski. Ordinea firească, dacă Trump considera Statele Unite parte a Occidentului, aceia fiind aliații lui, era să discute mai întâi cu Zelenski și cu liderii Uniunii Europene, cu liderii europeni și după aceea să se ducă la Putin cu ceea ce discutase, căzuse de acord că ar trebui puse, ca niște condiții, în discuție la Putin. A făcut exact invers”, a adăugat Cristian Tudor Popescu.

CTP a vorbit și despre secvențele pe care le „difuzează în neștire” Russia Today după întâlnirea dintre Donald Trump și Vladimir Putin.

„Russia Today, canalul de propagandă rusesc, a viralizat acum, difuzează în neștire imagini cu un tanc american capturat de ruși, care traversează poziții militare pe front, în viteză, având un steag rusesc și un steag american pe carcasă.Este o imagine care corespunde comportamentului lui Donald Trump, care a discutat mai întâi cu prietenul său, mai mult decât aliatul, Vladimir, și după aceea discută acum, iată, cu Europa, ceea ce este, după părerea mea, un lucru foarte grav în ce privește noțiunea de Occident, de civilizație, democrație, stat de drept ș.a.m.d.”, a conchis Cristian Tudor Popescu.