Cristian Tudor Popescu, despre propunerile lui Nicușor Dan pentru SIE și SRI: „Nu mi se mai pare irațional”

Gazetarul Cristian Tudor Popescu spune că a început să înțeleagă ceea ce la început i se părea irațional în comportamentul lui Nicușor Dan și l-a făcut să spună în luna mai „că există ceva întunecos și rece, pe care se străduiește să-l țină ascuns”.

El numește două evenimente care l-au făcut să ajungă la această concluzie, și anume contestarea la CCR a legii privind organizațiile și promovarea fascismului și legionarismului și propunerile făcute acum pentru conducerea SRI și SIE.

„Nu am a comenta decât reproducând, cu încă o strângere de inimă, ce scriam înainte de primul tur al alegerilor din mai: „În Nicușor Dan însă, simt că există ceva întunecos și rece, pe care se străduiește să-l țină ascuns”. Și să constat că încep să înțeleg ceea ce mi se părea irațional în comportamentul dlui Nicușor Dan”, afirmă Cristian Tudor Popescu.

Propunerile lui Nicușor Dan, potrivit surselor Gândul sunt, avocatul Gabriel Zbârcea pentru SRI și diplomatul Marius-Gabriel Lazurca pentru SIE.

„Acum, președintele Dan propune la șefia serviciilor secrete, în aplauzele AUR, doi românoși ultranaționaliști, autointitulați suveraniști. Asta, după ce-l păstrează pe românosul pro Putin Matei Păun ca sfătuitor.

A ajuns Grindeanu-Știucă să se arate îngrijorat de aceste propuneri prezidențiale din zona AUR, „care este un partid anti UE”…”, afirmă Cristian Tudor Popescu.

Prezent miercuri seară într-o emisiune la Digi24, președintele interimar al PSD a precizat că numele vehiculate public pentru cele două servicii secrete sunt „speculații”, dar vrea „oameni care să apere interesul național”.

Propunerile lui Nicușor Dan

Gabriel Zbârcea (52 de ani), despre care Gândul a scris că este luat în calcul pentru conducerea Serviciului Român de Informații (SRI), este avocat, managing partner la casa de avocatură Țuca Zbârcea & Asociații. Are o vastă experiență în fuziuni, achiziții, dreptul energiei și al gazelor naturale, programe de achiziții militare și proiecte de securitate energetică în România și Republica Moldova, conform site-ului casei de avocatură.

G4Media scrie că în urmă cu doi ani, avocatul Gabriel Zbârcea a declarat în podcastul partenerului său Florentin Țuca: „Eu sunt un naționalist și un suveranist. Am crezut și cred în UE, dar într-o Europă a națiunilor. România mea e o țară superbă, cu oameni extrem de inventivi”.

Marius Lazurca, în vârstă de 54 de ani, este diplomat de carieră, din 2021 fiind ambasadorul României în Mexic. Anterior, a mai fost ambasador la Vatican și în Ungaria.

În iunie, președintele Nicușor Dan spunea într-o conferință de presă că este nevoie de un director civil la SRI și că „foarte probabil este nevoie de un nou director SIE”. În prezent, SRI nu are director civil, iar SIE este condus de Gabriel Vlase.