Sorin Grindeanu, despre numele vehiculate pentru șefia SRI și SIE: „Dacă vorbim de opoziție, vorbim de AUR, și aici e o problemă”

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu a fost întrebat, miercuri, la Digi 24, ce ştie despre Gabriel Zbârcea, Gabriel Lazurca, Florin Vlădică şi Mircea Abrudean, nume vehiculate în spaţiul public pentru conducerea Serviciului Român de Informaţii (SRI) şi a Serviciului de Informaţii Externe (SIE), notează News.ro.

„Astea sunt speculaţii. Şi chiar aşa sunt şi le tratez. Ştiţi ce interesează? Interesează faptul că eu cred că acolo trebuie să vină oameni care să apere, ştiu că au fost folosite foarte des aceste cuvinte, interesul naţional. Şi chiar aşa e. Serviciile româneşti sunt parte a unui sistem de alianţe cu servicii prietene. Noi ne-am câştigat un loc respectat în acest sistem şi aşa trebuie să rămână. Şi asta trebuie să ne ghideze atunci când propunem nişte persoane, şi asta este atributul preşedintelui, prin Constituţie, al Parlamentului e să le voteze sau nu. Asta cred că este linia după care trebuie să ne ghidăm. Şi sunt convins că aşa se va întâmpla”, a afirmat Sorin Grindeanu.

Grindeanu a fost întrebat și dacă ar trebui să se păstreze cutuma instituită de Traian Băsescu ca şefii serviciilor secrete să vină din zona de opoziţie.

„Dacă vorbim de opoziţie în România, vorbim de AUR. În ceea ce mă priveşte, am o mare problemă din această perspectivă, pentru că România e ţară membră a Uniunii Europene. Şi e un lucru pe care eu nu cred că trebuie să-l pierdem şi trebuie să ţinem cu toată forţa de apartenenţa noastră la Uniunea Europeană şi de apartenenţa noastră la NATO. Discursul pe care îl are de multe ori AUR pare anti-european, pare anti-UE. Asta e o problemă peste care eu nu pot să trec. Şi eu şi PSD-ul. Şi atunci mi-ar fi dificil să mă gândesc că una din propuneri o să vină din această zonă, o zonă care şi-a câştigat o anumită identitate politică spunând că noi ar cam trebui să ieşim din UE. Asta e o treabă peste care e greu să treci. Şi personal, dar şi ca partid social-democrat”, a explicat preşedintele interimar al PSD.

El a mai fost întrebat dacă viitorii şefi ai serviciilor secrete trebuie să vină din zona societăţii civile sau din rândul partidelor politice.

„Nu vreau să intrăm în amănunte pentru că aş specula, aş face pure speculaţii. Înţeleg rolul pe care îl are preşedintele dat de Constituţie, indiferent cine e preşedinte, în cazul nostru Nicuşor Dan, de a face aceste nominalizări, care ar fi bine să treacă prin vot în Parlament”, a mai afirmat Sorin Grindeanu.

Cel mai recent nume luat în calcul pentru SRI este avocatul Gabriel Zbârcea, conform G4Media, iar pentru SIE Marius Lazurca, scrie Euronews.