Cristian Tudor Popescu, după învestirea Oanei Gheorghiu: „Nu ai de unde s-o apuci ca s-o compromiți”

Oana Gheorghiu, proaspăt instalată în funcția ce vicepremier al țării, reprezintă „un risc de securitate” pentru PSD, remarcă gazetarul Cristian Tudor Popescu, într-un nou mesaj postat pe pagina sa de Facebook în care o laudă pe cofondatoarea „Dăruiește Viață”.

„Două gesturi politice majore a făcut președintele Nicușor Dan: a semnat numirea doamnei Oana Gheorghiu și a readus în atenție adevărata și eterna problemă a României, corupția. Gesturi aflate în strânsă legătură. Primul este prima susținere publică a premierului Bolojan de către președinte. Și era necesară, având în vedere atacurile pe cât de dezgustătoare, pe atât de ieftine ale Știucii Grindeanu la adresa lui Bolojan.

Ceea ce eu am ridiculizat ca un scenariu grotesc – militarii americani au fost retrași din pricina riscului de securitate pentru SUA reprezentat de numirea domanei Gheorghiu – Grindeanu o dă ca știre, atât de nesimțit și nătărău este, ceea ce sper că au văzut limpede acum cât mai mulți români”, scrie CTP, într-un mesaj publicat pe pagina sa de Facebook și intitulat „Riscul de securitate Oana Gheorghiu II”.

Jurnalistul remarcă: „Doamna Gheorghiu e, într-adevăr, un risc de securitate, dar pentru PSD. Partidul care a înjectat corupția vreme de 35 de ani, în toate organele și țesuturile țării”.

De asemenea, CTP reamintește câteva declarații făcute de Adrian Năstase și Liviu Dragnea despre corupție înainte de a fi condamnați pentru corupție.

„Reamintesc ce zicea Adrian Năstase despre corupție înainte de a intra în pușcărie pentru corupție: «E o vorbă la modă pe care unii o plimbă prin gură toată ziua». Sau Liviu Dragnea, înainte de a intra în pușcărie pentru corupție: «Cărapșân iz bulșit». PNL a ținut mereu aproape de apetitul pentru corupție al PSD, de care și depinde de ani mulți, ca să mai apuce puterea. USR și UDMR și-au adus și ele contribuția la șpagă, clientelism și incompetență, după puterile lor”, scrie CTP.

CTP, despre Gheorghiu: „Nu ai de unde s-o apuci ca s-o compromiți”

În continuare, jurnalistul spune despre Oana Gheorghiu că „nu vine din filmul acestor partide, ca Anastasiu, predecesorul ei corupt «pentru supraviețuire»”.

„Nu a fost în politică, nu a avut funcții în guvern sau în stat, a luptat toată viața ca simplu cetățean pentru realizarea unor acțiuni de enormă valoare socială și umană și a reușit mai eficient, cu costuri mai scăzute și mai repede decât orice guvern. Nu ai de unde s-o apuci ca s-o compromiți, cu toate că Frăția Șobolanilor va încerca cu disperare s-o agațe cu ceva. Iar în fișa postului ei intră restructurarea companiilor și agențiilor guvernamentale, alea cu șefi care se autoplătesc cu zeci de mii de euro pe lună. Alarmă!”, mai scrie CTP.

„Niciodată nu am fost mai sigur că fiecare cuvânt din jurământul de învestire va fi respectat întocmai”, mai scrie CTP.

CTP, despre corupția din România: „Este înfiptă adânc în toate straturile sociale”

Într-un alt registru, CTP vorbește și despre corupția din România.

„Cu corupția este adevăratul război în care se află România. Rusia nu ne poate ataca câtă vreme suntem în NATO, decât dacă atacă NATO. În schimb, cu corupția, România trebuie să lupte singură. La 10 ani după Colectiv, continuă să nu existe măcar un pat de spital funcțional pentru mari arși. Oamenii care mor cu zile, în blocuri care sar în aer din pricina scurgerilor de gaze, în spitale înzestrate cu medici, aparatură și proceduri ucigașe, în cel mai mare număr de accidente auto mortale din Europa, oamenii care nu mai au bani de mâncare și medicamente, în vreme ce alții se lăfăie în lefuri incredibile de la stat, toți sunt victimele corupției. Indiferent cum au folosite politic aceste cuvinte, corupția ucide”, remarcă CTP.

„Și este înfiptă adânc în toate straturile sociale. Un cetățean a fost întrebat în direct: «Ați lua mită 1 milion de dolari?». Omul a zâmbit melancolic: «Aș lua, domnișoară, cum să nu iau, da` cine-mi dă mie 1 milion de dolari?». Ceea ce vedem nu este lupta lui Bolojan, a lui Nicușor Dan, a Oanei Gheorghiu, este lupta nopastră cu noi înșine”, mai scrie CTP.

În finalul mesajului său, gazetarul vorbește și despre cazul mercenarului Horațiu Potra:

„Horațiu Potra vrea să se întoarcă în țară deoarece o fi primit asigurări că Justiția lui Savonea și Elena Costache va stabili că grămada lui de armament ilegal de toate calibrele erau jucării pentru copii, iar lovitura de stat și războiul civil la care a instigat public cât se poate de clar, precum și amenințările cu moartea – o glumă”, conchide CTP.