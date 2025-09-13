Cristian Tudor Popescu: „Fiica domnului Kirk ar trebui să vadă execuția ucigașului tatălui ei?”

Gazetarul Cristian Tudor Popescu se întreabă, într-un mesaj publicat pe pagina sa personală de Facebook, dacă o posibilă condamnare la moarte a ucigașului lui Charlie Kirk ar trebui să fie publică.

„Fiica domnului Kirk ar trebui să vadă execuția ucigașului tatălui ei?”, începe CTP mesajul său, publicat sâmbătă pe Facebook.

„Subsemnatul nu am rostit sau scris niciun adjectiv, calificativ, caracterizare a domnului Kirk. Nu-l cunoșteam. Nu auzisem de persoana lui înainte de a fi ucis. Imediat după, am cercetat activitatea și zicerile lui. Am găsit, după părerea mea, și am spus-o, instigări grave la violență. Ca urmare, n-am făcut altceva decât să pun convingeri, dorințe, afirmații exprimate public de personajul mediatic Kirk față în față cu ce i s-a întâmplat, cu propria sa moarte violentă. Continui să fac acest lucru”, adaugă jurnalistul.

În continuare, gazetarul evocă posibilitatea ca Tyler Robinson, acuzat că l-a ucis pe activistul conservator Charlie Kirk, să fie condamnat la moarte și pune o întrebare.

„E posibil ca ucigașul domnului Kirk, acuzat de omor deosebit de grav, să fie condamnat la moarte, cum a declarat că speră președintele Trump. Dacă așa va fi, ar fi bine ca execuția lui să se petreacă „public, rapid, televizat”, așa cum dorea domnul Kirk? Tot domnul Kirk considera că e bine să vadă și copiii omorârea condamnatului, „pentru inițiere”, fără să precizeze inițiere în ce, dar nu stabilise de la ce vârstă”, spune CTP.

„Deci: 5 ani, 8 ani, 12 ani pentru acces? Fiica domnului Kirk, în vârstă de 3 ani, după ce a asistat la uciderea televizată a tatălui ei, ar trebui să vadă cum este suprimat ucigașul domnului Kirk?”, se întreabă gazetarul.

Charlie Kirk, aliat apropiat al președintelui Trump, a fost împușcat mortal miercuri, în timp ce vorbea în fața a 3.000 de oameni la o universitate din Utah. El a fost apreciat de republicani ca un susținător carismatic al politicilor de dreapta privind rasa, genul, imigrația, religia și deținerea armelor de foc.

Principalul suspect este un tânăr în vârstă de 22 de ani din Utah, pe nume Tyler Robinson, care se află în arestul poliției, a anunţat vineri guvernatorul acestui stat din vestul Statelor Unite.