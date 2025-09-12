Ucigașul lui Charlie Kirk a fost arestat: ce se știe până acum și întrebările care nu au încă un răspuns / Comentariile lui pe Discord despre pușca cu care a tras și muniția pe care a scris „Bella Ciao”

Un tânăr în vârstă de 22 de ani din Utah, pe nume Tyler Robinson, este principalul suspect în cazul uciderii activistului conservator Charlie Kirk şi se află în arestul poliției, a anunţat guvernatorul acestui stat din vestul Statelor Unite, punându-se astfel capăt căutărilor care se desfăşurau deja de două zile, după un asasinat ce a sporit îngrijorare la nivel naţional cu privire la valul în creștere de violenţă politică în SUA.

„L-am prins”, a anunţat guvernatorul din Utah, Spencer Cox, într-o conferinţă de presă susţinută vineri împreună cu directorul FBI, Kash Patel, și șeriful local Mike Smith. Cu doar câteva ore înainte, însuși preşedintele Donald Trump a anunțat, în timpul unui interviu în direct la Fox News, că există – „cu un grad mare de certitudine” – un suspect în custodia autorităţilor.

Cum a fost prins Tyler Robinson

Suspectul, identificat ca fiind Tyler Robinson, a mărturisit unui prieten de familie – sau mai degrabă „a sugerat” acelui prieten că a comis crima, iar respectiva persoană a contactat joi biroul şerifului din comitatul Washington (oraș din Utah unde locuiește Tyler Robinson și familia sa), relatează Reuters.

Totodată, un membru al familiei intervievat de anchetatori a declarat că Robinson devenise mai implicat politic în ultima perioadă şi vorbea în mod dispreţuitor despre activistul conservator Charlie Kirk, a spus guvernatorul Cox.

Tyler Robinson a fost dus în arest în cursul serii de joi, la aproximativ 33 de ore de la uciderea lui Kirk, a precizat la rândul său în conferinţa de presă directorul FBI, Kash Patel.

„Chiar aseară, suspectul a fost preluat în custodie, la ora locală 22:00. În mai puțin de 36 de ore, mai precis în 33 de ore”, a spus șeful FBI, mulțumind oficialilor din Utah.

Anchetatorii au vorbit apoi cu colegul de cameră al lui Robinson, care le-a arătat comentariile pe care Robinson le-a făcut pe Discord, o platformă de chat şi streaming populară printre pasionaţii de jocuri video, în care discuta despre recuperarea unei puşti dintr-un punct de livrare şi apoi aruncarea acesteia într-un tufiş, înfăşurată într-un prosop.

Aceasta se potrivea cu descrierea armei recuperate de autorități, după atacul armat, într-o zonă împădurită din apropierea campusului.

Anchetarorii anunțaseră anterior că au găsit puşca cu care s-ar fi tras. Ei au publicat în același timp o serie de imagini de pe camerele de supraveghere cu o „persoană de interes” şi au cerut publicului să îi ajute să o identifice.

Muniţia inscripționară

Muniţia găsită la faţa locului avea inscripţii, a spus guvernatorul Spencer Cox în conferință.

Potrivit lui, mesajele de pe cartuşe includeau: „ Oh, Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, Ciao”; „Dacă citeşti asta, eşti gay, LMAO”; şi „Hei, fascistule, prinde asta!”.

Întrebat ce crede că înseamnă acele mesaje inscripționate, guvernatorul Spencer Cox a răspuns: „Vă voi lăsa pe voi să interpretați semnificația inscripțiilor. Cred că cea mai clară este cea care spune «prindeți fascistul»… cred că vorbește de la sine”.

Politicieni, comentatori şi detectivii amatori au umplut reţelele sociale şi forumurile online cu speculaţii şi acuzaţii cu privire la identitatea şi ideologia ucigaşului, amintește Reuters.

Ce se știe despre suspect

Tyler Robinson este reţinut în prezent, fără posibilitatea de eliberare pe cauţiune, la închisoarea din comitatul Utah. Este originar din Utah şi locuia cu familia în comitatul Washington din acelaşi stat.

Oficialii cred în acest moment al anchetei că a acţionat singur.

Nu i s-a precizat oficial vârsta, dar surse apropiate anchetei au declarat presei că are 22 de ani. Nu era student la Universitatea Utah Valley (UVU), unde a avut loc crima.

Robinson a sosit în campusul UVU miercuri dimineață, la ora locală 08:29, într-o mașină Dodge Challenger de culoare gri.

Un membru al familiei lui Tyler Robinson a contactat un prieten de familie, care a luat legătura cu biroul şerifului, informându-l că Robinson le-a mărturisit sau a sugerat că el a comis atacul.

Robinson a devenit mai implicat în politică în ultimii ani, potrivit unui membru al familiei intervievat de anchetatori.

Anchetatorii au intervievat şi un coleg de cameră, care le-a arătat mai multe mesaje de la Robinson pe platforma Discord.

Conţinutul acestor mesaje includea necesitatea de a recupera o puşcă dintr-un punct de livrare şi de a lăsa puşca într-un tufiş. Un mesaj se referea şi la puşca înfăşurată într-un prosop.

Mesajele se refereau şi la inscripţionarea gloanţelor şi menţionau o lunetă, precum şi faptul că puşca era unică.

Ce nu se știe încă

Prima conferinţă de presă după arestarea lui Tyler Robinson a oferit ceva mai multe informaţii despre cine este acesta şi ce s-a întâmplat înainte de împuşcarea lui Charlie Kirk, dar există încă multe întrebări fără răspuns, notează agenția Reuters.