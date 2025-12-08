Cristian Tudor Popescu îi face bilanțul președintelui, după 200 de zile de mandat: „Nicușor Dan, hlizindu-se adesea, induce națiunii o stare de veselie”

„La 200 de zile de mandat, se cuvine să facem o trece în revistă a realizărilor pentru țară ale președintelui nostru”, scrie luni gazetarul Cristian Tudor Popescu, într-un comentariu în care analizează critic acțiunile lui Nicușor Dan de la învestirea în funcție și până acum.

De la propunerea lui Ilie Bolojan la șefia Guvernului, la controversata decorare a lui Ion Vasile Banu de Ziua Națională a României, la situația statului român pe plan extern în contextul schimbării majore de politică a Washingtonului și până la susținerea lui Cătălin Drulă în cursa pentru Primăria Capitalei, scriitorul trece în revistă principalele fapte ale președintelui Dan care i-au atras atenția.

În postarea de pe Facebook a gazetarului, intitulată „Președintele Dan – la ceas de rodnic bilanț”, CTP are și o concluzie despre șeful statului: „hlizindu-se adesea, induce națiunii o stare de veselie”.

„L-a numit, după lungi târguieli, premier pe Ilie Bolojan. Inițial, președintele o ținuse gaia-mațu că vrea un tehnocrat la Palatul Victoria. De atunci, în mod cel puțin ciudat, nu-i rostește numele, nici Bolojan, nici Ilie – consideră, probabil, că, astfel, i-ar transfera lui Bolojan ceva capital politic, l-ar consacra. L-a numit, dar nu-l numește! Nu s-a solidarizat cu acesta în multele momente critice pe care prim-ministrul le-a traversat. Înainte de alegerile pentru Primăria Capitalei, a declarat: „Coaliția va rezista”. Carevasăzică, coaliția, nu Guvernul, și cu atât mai puțin nenumitul premier”, scrie CTP.

Scriitorul remarcă și faptul că președintele a renunțat la necreșterea TVA „după hârtia cu lipici la voturi scrisă și semnată la televizor, în campanie. Unii l-ar considera un mincinos vânător de voturi. Nu, nu este așa, este altfel: e vorba de flexibilitate prezidențială”.

„N-a dispus desfășurarea niciunei anchete asupra SRI și SIE spre a se stabili responsabilități și sancțiuni pentru cei implicați în catastrofa alegerilor din noiembrie trecut. În schimb, vrea să folosească în lupta anticorupție aceste servicii nederanjate. Zice că își asumă el. Păi, asta înseamnă că amână sine die, cu zâmbete lăutărești, desemnarea unui șef la SRI și schimbarea șefului SIE, omul de Formula 1, întrucât vrea să călărească el însuși Serviciile vinovate, pe care le are la mână. O mare înfăptuire. Asta nu i-a reușit nici măcar lui Băsescu”, notează CTP.

Ce mai afirmă CTP:

De 1 Decembrie a decorat o singură persoană, Ion Vasile Banu, fost soldat în trupele nazisto-române, care, în 1941, au comis pogromurile de la Iași și Odesa, precum și nenumărate alte masacre și deportări în lagăre de concentrare, înaintând, apoi, ca invadatori, în teritoriul URSS până la cotul Donului și Stalingrad. Știa, deci, președintele de ce blochează legea împotriva extremismului și negării Holocaustului: dacă ar fi fost în vigoare, dl Dan ar fi fost sancționat drastic. Din nou, proteste ale unor istorici de prestigiu și organizații pentru Memoria Holocaustului. În alegerile pentru Primăria Generală l-a susținut, deși știa bine că nu are nicio șansă, pe C. Drulă, mergând până în mizeria filmulețului prezidențial anti Ciucu. O parte a staff-ului de campanie al dlui Dan i-a fost pasat candidatului PSD Băluță, fan Nicușor Dan. Totul a fost montat spre împuținarea voturilor lui Ciprian Ciucu. Dacă ieșea Băluță, ar fi fost o mare victorie a dlui președinte. N-a fost să fie, dar măcar a încercat. Acum, dovedindu-se mai înțelept decât unealta sa Drulă, care aseară a vorbit cu nerușinare de parcă ar fi fost șeful de campanie al câștigătorului Ciucu, tace mâlc, niciun cuvințel de felicitare pentru noul primar al Capitalei.”

În timpul campaniei pentru Primăria Capitalei care tocmai s-a încheiat prin scrutinul de duminică, în care liberalul Ciprian Ciucu a reușit să își adjudece prima poziție, Nicușor Dan a fost criticat pentru asocierea sa cu imaginea candidatului USR Cătălin Drulă. De altfel, șeful statului a apărut într-un clip electoral al lui Drulă.

Întrebat săptămâna trecută de jurnaliști despre prezența sa în spotul electoral al USR, Nicușor Dan a spus că imaginile folosite în clipul de promovare a candidatului Cătălin Drulă au fost filmate pe spațiul public, la fel ca alte sute de materiale în care apare președintele și care circulă în mediul online.

„Am fost la o recepție și mi-am asumat faptul că sunt în spațiul public. Este un material care a fost filmat într-un spațiu public și pe care au voie, așa cum toți, toți ceilalți oameni care au pus materiale de la acea recepție, au voie să-l folosească ca și toți ceilalți”, a afirmat președintele Dan.