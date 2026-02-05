Cristian Tudor Popescu pune o întrebare despre „tentaculele KGB”, după raportul Congresului SUA privind anularea alegerilor din România

Scriitorul și gazetarul Cristian Tudor Popescu a comentat joi, în termeni duri, raportul preliminar al Comisiei juridice din cadrul Congresului SUA care pune sub semnul îndoielii decizia anulării alegerilor prezidențiale din țara noastră.

Comisia Europeană interferează în mod regulat în alegerile naționale ale statelor membre UE, inclusiv în România, susține acest raport preliminar redactat de personalul Comisiei juridice a Camerei Reprezentanților a Statelor Unite, dominată de republicanii președintelui Donald Trump.

„Marele «Raport» este nimic altceva decât o înșiruire de cuvinte goale, ce nici măcar din coadă nu sună, susținute de NICIO DOVADĂ, nothing, nada, canci. În schimb, de o minciună sfruntată: TikTok le-ar fi spus lor că n-a fost nicio distorsiune în rețea în noiembrie-decembrie 2024 în România. Or, TikTok a comunicat public că în acea perioadă a șters 99 de conturi controlate din Rusia, care îl promovau pe (Călin) Georgescu. Precum și că a mai desființat nu mai puțin de 27.000 de conturi care făceau propagandă pentru Georgescu și AUR”, a scris Cristian Tudor Popescu, într-o postare pe pagina lui de Facebook intitulată „Gunoi radioactiv sub vorbe goale”.

„Pe această «bază», Comisia lui Trump decretează că UE a intervenit în anularea alegerilor din România. Acuză «cenzurarea internetului» și «o lovitură dată libertății de exprimare», ceea ce trădează adevăratul scop al «Raportului»: să asigure inundarea la liber a rețelelor-monstru TikTok, Meta, Youtube, X cu fake news, deep fake, imagini false fabricate cu IA, tot mai performante, violență, ură, sexism, rasism, antisemitism, pornografie”, afirmă gazetarul.

Conform lui Cristian Tudor Popescu, „tot acest gunoi radioactiv aduce accesări cu milioanele și mormane de dolari”.

„Exact ce Comisia Europeană nu acceptă, impunând reguli de protecție pe rețelele sociale și amenzi usturătoare pentru cei ce le nesocotesc”, notează el.

CTP mai afirmă că în clipa de față apar tot mai multe informații în legătură cu „controlul prin șantaj al KGB asupra «elitelor» SUA, operațiune care l-a avut ca vârf de lance pe Jeffrey Epstein”.

„Întrebarea este: cât de sus în administrația Statelor Unite au pătruns tentaculele lui Epstein – (Vladimir) Putin?”, a conchis gazetarul.

Raportul Congresului SUA

Raportul preliminar al Comisiei juridice a Congresului SUA chestionează anularea alegerilor din România din 2024 și susține că Bruxellesul se amestecă prin cenzură în alegerile statelor membre.

Republicanii din această comisie observă, în document, că nu există dovezi ale amestecului Rusiei și acuzând Comisia Europeană că interferează, prin cenzură, în alegerile din statele membre. Comisia Europeană a respins acuzațiile, spunând că sunt complet nefondate.

De la intrarea în vigoare a Legii privind serviciile digitale (DSA) în 2023, Comisia Europeană a exercitat presiuni asupra platformelor pentru a cenzura conținutul înaintea alegerilor naționale din Slovacia, Olanda, Franța, Republica Moldova, România și Irlanda, precum și înaintea alegerilor europene din iunie 2024, spune raportul.

Parte din raportul preliminar referitor la România se bazează pe informații oferite Comisiei juridice a Congresului SUA de către oficialii TikTok.

Acuzațiile generale la adresa „cenzurii” instituite de UE au stârnit o reacție vehementă din partea Comisiei Europene. „Sunt niște absurdități. Complet nefondate”, a declarat Thomas Regnier, purtătorul de cuvânt pentru afaceri digitale al executivului UE, citat de Le Monde.

România este menționată de 113 ori în raportul preliminar, autorii documentului punând sub semnul întrebării necesitatea anulării alegerilor prezidențiale din 2024.

Concret, raportul susține că cele mai agresive măsuri de cenzură ale UE au fost adoptate în timpul alegerilor prezidențiale din România din 2024, când Curtea Constituțională a anulat rezultatele primului tur, câștigat de candidatul populist independent, puțin cunoscut, Călin Georgescu.

Decizia, observă raportul, a fost luată după ce serviciile de informații românești au susținut că Rusia l-ar fi sprijinit în secret pe Georgescu printr-o campanie coordonată pe TikTok.

Documentele interne ale TikTok prezentate comisiei americane par să contrazică această versiune a evenimentelor, se arată în raport. TikTok a informat Comisia Europeană că „nu a găsit și nici nu i s-au prezentat dovezi” care să susțină afirmația-cheie a autorităților române privind o interferență rusă, spune raportul.

Reacția lui Nicușor Dan

Decizia de anulare a alegerilor prezidențiale din România de la finalul anului 2024 a fost un act juridic intern cu scopul de a proteja ordinea constituțională în fața unor amenințări, a reacționat miercuri președintele Nicușor Dan într-o postare pe Facebook.

„Indiferent de concluziile tehnice ale TikTok citate în raport, decizia de anulare a alegerilor a fost un act juridic intern de protecție a ordinii constituționale în fața unei amenințări asimetrice, bazat pe evaluările instituțiilor de securitate națională și pe autoritatea Curții Constituționale a României”, a transmis Nicușor Dan.

Președintele a subliniat că această decizie luată în decembrie 2024 s-a bazat pe „documentele care indicau fără echivoc denaturarea egalității de șanse între candidați și vicierea masivă a campaniei electorale de către un singur candidat (n.r. Călin Georgescu) prin utilizarea netransparentă și ilegală a tehnologiilor digitale și a inteligenței artificiale, precum și prin finanțarea nedeclarată a campaniei electorale, inclusiv în mediul online”, a mai scris Nicușor Dan.

El numește explicit o intervenție a Rusiei în alegerile din România și precizează că aceasta a fost deja documentată în rapoarte oficiale ale NATO, Uniunii Europene și Guvernului Marii Britanii. „Imixtiunea malignă a Federației Ruse nu s-a limitat la o singură platformă de social media, ci face obiectul unei ample campanii de manipulare cu scopul de a destabiliza democrațiile europene, demers care se derulează de mulți ani sub forma unui veritabil război hibrid”, a subliniat șeful statului.

Călin Georgescu vrea „întoarcerea la vot”

Miercuri seară, Călin Georgescu a afirmat, într-o intervenție telefonică la Realitatea Plus, că raportul elaborat în Camera Reprezentanților care vizează inclusiv anularea alegerilor prezidențiale din 2024 arată că „singura soluție corectă este întoarcerea la vot” prin organizarea de noi alegeri prezidențiale, la care să se adauge și alegeri parlamentare anticipate.

Călin Georgescu a susținut că raportul este „o rază de nădejde” pentru românii care cred că anularea alegerilor a reprezentat „o realitate dureroasă”.

„Anularea alegerilor a făcut ca milioane de români să simtă că dreptul la vot le-a fost luat. Și asta este o rană adâncă ce a zguduit echilibrul social și a știrbit grav încrederea românilor în democrație”, a spus Georgescu.

Invocând faptul că raportul din Camera Reprezentanților spune că este nevoie de dovezi clare privind ingerințele în buna desfășurare a procesului electoral din decembrie 2024, Georgescu a solicitat desecretizarea tuturor documentelor care au stat la baza deciziei de anulare a alegerilor.

„Singura soluție corectă este întoarcerea la vot. În mod cinstit și democratic, România nu poate merge mai departe fără ca poporul să fie întrebat și respectat”, a spus fostul candidat la prezidențiale.

Întrebat ce înțelege prin „întoarcerea la vot”, Călin Georgescu a răspuns: „Întoarcerea la două lucruri: alegeri prezidențiale și alegeri parlamentare anticipate.”