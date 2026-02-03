Donald Tusk participă la o întâlnire cu piloții polonezi ai avioanelor de vânătoare F-16 la Baza Aeriană 32, pe 11 septembrie 2025, în Łask, Polonia centrală. FOTO: EastNews / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Polonia va lansa o anchetă privind posibilele legături între defunctul infractor sexual Jeffrey Epstein și serviciile secrete ruse, precum și orice impact al acestora asupra Poloniei, a anunțat marți premierul Donald Tusk, potrivit Reuters.

Publicarea recentă de către Departamentul de Justiție al SUA a milioane de documente interne despre Epstein a dezvăluit legăturile fostului finanțist cu multe personalități de prim rang din politică, finanțe, mediul academic și afaceri – atât înainte, cât și după ce acesta a pledat vinovat în 2008 la acuzațiile de infracțiuni sexuale.

Tusk a declarat într-o ședință a guvernului de la Varșovia că autoritățile vor înființa o echipă pentru a investiga orice consecințe potențiale în Polonia ale infracțiunilor lui Epstein, în special în legătură cu posibila implicare a serviciilor secrete ruse.

Ministerul de Externe al Rusiei nu a răspuns imediat unei solicitări scrise de a oferi un punct de vedere cu privire la afirmațiile lui Tusk. Nici Ambasada Rusiei la Varșovia nu a răspuns imediat solicitării de a comenta.

„Tot mai multe piste, tot mai multe informații și tot mai multe comentarii în presa internațională se referă la suspiciunea că acest scandal de pedofilie fără precedent a fost coorganizat de serviciile secrete ruse”, a spus Tusk.

„Nu este nevoie să vă spun cât de gravă este pentru securitatea statului polonez posibilitatea din ce în ce mai mare ca serviciile secrete ruse să fi coorganizat această operațiune. Acest lucru nu poate însemna decât că ei (rușii, n.r,) dețin și materiale compromițătoare împotriva multor lideri care sunt încă activi astăzi”, a adăugat premierul polonez.

Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, afirma în decembrie anul trecut că dosarele Epstein dezvăluie ipocrizia elitelor occidentale.

„Aici, după cum am înțeles, se aflau toți «lectorii de viață» occidentali care priveau cu dispreț Rusia și care ne dădeau lecții despre «democrație și drepturile omului» în ipostaze interesante, alături de parteneri de distracție la fel de interesanți”, a spus Zaharova, într-un mesaj publicat pe Telegram.