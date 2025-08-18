Cristian Tudor Popescu, sfat ironic pentru Nicușor Dan: „Ar face bine să-l dea jos pe Bolojan și să-l pună premier pe Burnete”

Când revine din concediu, Nicușor Dan ar trebui să îl înlocuiască pe premierul Ilie Bolojan cu consilierul prezidențial Radu Burnete, spune, ironic, gazetarul Cristian Tudor Popescu.

Într-o postare pe pagina sa de Facebook, CTP îl sfătuiește pe președintele Nicușor Dan, să îl demită pe Ilie Bolojan, pentru că Radu Burnete spune „că sunt bani destui”, în timp ce premierul ia măsuri de austeritate.

„În vreme ce președintele Dan și-a luat o binemeritată vacanță, iar premierul Bolojan e huiduit de toată lumea pentru că vrea să scoată România la liman, consilierul prezidențial Burnete ne spune că sunt bani destui și, deci, că Bolojan e dușmanul poporului când zice că suntem în continuare pe muchia incapacității de plată”, scrie gazetarul.

El continuă: „Prin urmare, când se întoarce din concediu, președintele Dan ar face bine să-l dea jos pe Bolojan și să-l pună premier pe Burnete – așa, vom fi plini de bani și fericiți”.

Radu Burnete, consilier prezidenţial, șeful Departamentului Politici Economice şi Sociale al Administraţiei Prezidenţiale, a evaluat, sâmbătă, riscul de intrare în recesiune al României.

„Cred că domnul ministru a vrut mai degrabă să dea un semnal de prudenţă, mai degrabă că datele ne arată că România e în recesiune”, a declarat el.

României menține o perspectivă negativă în ratingul Fitch

Agenția de rating Fitch a confirmat, vineri, ratingul României BBB- cu perspectivă negativă, scrie Nicușor Dan.

„Amintesc că agenția de rating Standard and Poor’s a confirmat de asemenea în 24 iulie ratingul României BBB- cu perspectivă negativă. Reafirm seriozitatea României față de investitorii străini și față de piețele financiare. Bugetul pentru anul 2026 și îndeplinirea, unul câte unul, a obiectivelor asumate pentru aderarea la OCDE la sfârșitul anului 2026 vor consolida încrederea în România”, a scris Nicușor Dan, luni, pe pagina de Facebook.

Agenția de rating a pus o perspectivă negativă pe ratingul României în ianuarie anul acesta. În decembrie, Reuters avertiza într-o analiză dedicată României că riscăm să fim retrogradați la „junk”. Ratingul României a fost pus sub perspectivă negativă și de Fitch în decembrie, iar Moody’s a făcut același lucru în martie.