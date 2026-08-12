Cristiano Ronaldo s-a căsătorit cu Georgina Rodríguez. Imaginea care a strâns milioane de aprecieri în câteva minute

Atacantul portughez Cristiano Ronaldo și partenera sa de lungă durată, modelul şi influenceriţa Georgina Rodríguez, s-au căsătorit în cadrul unei ceremonii civile desfăşurate în Portugalia, potrivit BBC.

Cei doi şi-au unit destinele pe 11 august, în oraşul de coastă Cascais, de lângă Lisabona, a relatat presa portugheză, care a numit evenimentul „nunta anului”.

Cristiano Ronaldo a publicat pe contul său de Instagram o fotografie în care apar două mâini, ambele purtând verighete. Postarea sa a devenit virală, fiind apreciată în doar câteva ore de peste 19 milioane de oameni. Alte peste 800 de mii de persoane au comentat la mesajul său.

În weekend, mii de oameni s-au adunat la catedrala din orașul Funchal, de pe insula Madeira, după ce tabloidul britanic The Sun anunțase că Ronaldo și Georgina vor spune „Da” în fața preotului în ziua de 8 august. Mulțimea prezentă a fost însă surprinsă când a văzut că în catedrală se căsătoreau de fapt doi necunoscuți.

Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez și-au anunțat public logodna anul trecut. Ei formează un cuplu de 10 ani și au împreună cinci copii.

Ronaldo a participat recent la cea de-a şasea ediţie a Cupei Mondiale cu echipa naţională a Portugaliei, stabilind un record de prezenţe la turneul final masculin. De-a lungul carierei sale a marcat aproape 1.000 de goluri și a jucat la echipe precum Sporting Lisabona, Manchester United, Real Madrid, Juventus, Al-Nassr (din Arabia Saudită) şi echipa naţională a Portugaliei.