Cristina Trăilă pierde definitiv un proces cu un jurnalist care a scris despre ea că vota legi în Parlament care vizau industria lemnului, în timp ce era avocata unei companii din domeniu

Cristina Trăilă, fostă deputată PNL și fost secretar general adjunct al Guvernului, a pierdut procesul de defăiamre pe care i l-a intentat lui Mihai Goțiu, coordonator editorial al României Curate, și Societății Academice din România (SAR), editorul platformei.

Curtea de Apel București a respins ca nefondat, săptămâna trecută, apelul formulat de fosta deputată și a menținut decizia Tribunalului București din iunie 2025.

Procesul a început în urmă cu doi ani și patru luni, când Cristina Trăilă a reclamat o defăiamare, după articolele publicate de Mihai Goțiu în Libertatea și în România Curată, la sfârșitul anului 2023 și începutul anului 2024.

Jurnalistul și fostul senator USR Mihai Goțiu a scris atunci despre modul în care Trăilă a influențat legislația cu impact silvic într-o perioadă în care era atât deputată PNL, cât și avocată la compania austriacă Holzindustrie Schweighofer, în prezent HS Timber.

Potrivit România Curată, Trăilă făcea parte din Comisia Juridică a Camerei Deputaților, decizională pe legi cu impact silvic, dar era plătită ca avocată de către HS Timber și participa la acțiuni de lobby ale marii industrii a lemnului. Informațiile au fost făcute publice, inițial, de jurnalistul Andrei Ciurcanu.

Goțiu a mai scris că Trăilă a depus o interpelare parlamentară prin care nega amploarea uriașă a tăierilor ilegale de păduri și a votat, în Comisia Juridică a Camerei Deputaților, raportul de respingere a înființării Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Mediu, denumită în presă și „DNA-ul Pădurilor”.

„Tribunalul apreciază că afirmațiile și comentariile pârâților reprezintă judecăți de valoare cu bază factuală și se încadrează în limitele libertății de exprimare și servesc unui interes general”, a motivat instanța anterioară în motivarea deciziei menținute de Curtea de Apel.