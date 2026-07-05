Criteriile după care se estimează valoarea unei opere de artă

Mai mult 450 de milioane de dolari pentru „Salvator Mundi”, atribuit lui Leonardo da Vinci în 2017, față de 250 de milioane de dolari, cu câțiva ani mai devreme, pentru „Jucătorii de cărți” al lui Cézanne. Un alt exemplu: la Fontainebleau, un vas chinezesc, estimat la 2.000 de euro, a fost vândut la licitație pentru mai mult de 9 milioane de euro. Cum se ajunge la astfel de sume și care sunt criteriile pentru a stabili un record la licitații?

Două tipuri de piețe foarte diferite

Valoarea unei opere depinde în mod direct de cota artistului. Aceasta din urmă, ca orice bun economic, este determinată de jocul dintre cerere și ofertă. Jumătate din aceste tranzacții au loc în casele de licitații – este ceea ce se numește piața „secundară”, care vizează doar artiștii care au dobândit un anumit statut.

Înainte de a ajunge în acest punct, opera trece printr-o primă piață animată de comercianții de artă și galeriști: „Cam ca în cazul start-up-urilor, acești actori sunt cei care vor lansa cariera artistului”, explică Arnaud Cornette de Saint-Cyr, licitator și director al casei de licitații cu același nume. „Pentru a-ți face un nume trebuie să fii prezent în galerii, la târguri și bienale de artă, apoi să fii colecționat, iar opera ta să fie menționată în mass-media”.

Pe această piață a galeriilor, valoarea operei de artă corespunde pur și simplu prețului cerut de vânzător. Și cum a evaluat el opera? Acest aspect reprezintă adesea o adevărată provocare. Potrivit unui studiu australian publicat în 2021, deși caracteristicile fizice (cum ar fi dimensiunea sau materialele din care este compusă o operă) influențează evaluările, valoarea unei opere de artă este dictată în mare măsură de contribuția culturală atribuită în mod colectiv unui artist.

Cu alte cuvinte, tot conform aceluiași studiu, cu cât un artist se bucură de o recunoaștere mai mare din partea persoanelor active în mediul artistic, cu atât valoarea operelor sale va fi mai mare.

Ce reprezintă valoarea pentru un artist?

Ceea ce conferă valoare unei opere de artă nu este nici timpul dedicat, nici virtuozitatea: „Aceste criterii nu au fost niciodată decisive, nici măcar în Renaștere”, reamintește Arnaud Cornette de Saint-Cyr. „Partea «artizanală» a unei opere (tehnica, materialul…) poate fi luată în considerare pentru stabilirea unei valori, dar ceea ce îi interesează pe comercianți este mai degrabă ceea ce face artistul cu talentul său.

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