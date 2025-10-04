Critici după meciul câștigat de Dinamo pe stadionul de la Clinceni: „În Scoția nu s-ar fi jucat așa”

Danny Armstrong (27 de ani), extrema celor de la Dinamo a criticat condițiile de joc de la Clinceni, acolo unde echipa bucureșteană a câștigat la limită în fața celor de la Unirea Slobozia.

Misiunea celor două echipe a fost îngreunată de terenul îmbibat în apă de la Clinceni, în condițiile în care meciul s-a jucat pe perioada unui cod portocaliu de ploaie și vânt. Totuși, Dinamo a reușit să marcheze unicul gol al partidei prin Stipe Perica, în minutul 64.

La sfârșitul duelului de la Clinceni, Danny Armstrong, fotbalistul scoțian al „câinilor roșii”, a vorbit despre condițiile grele de joc.

„Au fost condiții dificile. Toată lumea mi-a spus că m-am simțit ca acasă, dar acasă nu s-ar fi jucat niciodată în condițiile astea nebune. A fost foarte greu. Nu știai unde se va opri balonul, unde se va duce. Nu puteai anticipa nimic. Trebuia să faci tot ce poți cu ceea ce aveai la dispoziție.

În repriza secundă, am simțit că am jucat mai bine. Cred că condițiile s-au îmbunătățit un pic”, a declarat Danny Armstrong, la Digi Sport, relatează Golazo.ro

Dinamo București s-a impus împotriva echipei Unirea Slobozia, scor 1-0, într-un meci disputat vineri, în etapa a 12-a din SuperLiga.

Grație acestui succes, Dinamo a acumulat 23 de puncte și a urcat pe locul 2 în clasament, la un singur punct în spatele celor de la Universitatea Craiova. Liderul va juca în această etapă împotriva campioanei FCSB. De cealaltă parte, Unirea Slobozia rămâne cu 18 puncte și ocupă locul 6.