Criza apei din Prahova. Elevii din 13 localități fac cursurile online / Daniel David: „N-ai cum să mergi fără apă potabilă, indiferent ce artificii am fi găsit”

Elevii din municipiul Câmpina şi din alte 12 localităţi prahovene fac orele online în săptămâna 2 – 5 decembrie, din cauză că nu au apă potabilă şi nici menajeră în sistem centralizat. Ministrul Educației, Daniel David, spune că lipsa apei potabile face imposibilă desfășurarea cursurilor în siguranță, iar o decizie pentru săptămâna viitoare va fi luată după o analiză cu autoritățile locale.

Este vorba despre elevii din școlile localităților Câmpina, Breaza, Băicoi, Adunați, Cornu, Poiana Câmpina, Șotrile, Bănești, Brebu, Telega, Florești, Vărbilău și Aluniș, cursurile se vor desfășura în sistem online, a anunțat duminică Inspectoratul Școlar Județean Prahova, într-o informare pe pagina de Facebook.

Daniel David: „N-ai cum să mergi la școală fără apă potabilă”

Ministrul Educației, Daniel David, a declarat marți, la Digi24, că școlile din localitățile afectate de criza apei vor rămâne online până la finalul acestei săptămâni.

Nu se știe când vor reveni elevii în bănci. Urmează să se facă o analiză pentru a vedea ce se întâmplă de săptămâna viitoare.

„Informațiile sunt că până la sfârșitul săptămânii, cu siguranță, după aceea vom face o analiză, vom vedea ce ne spun și autoritățile care răspund practic în legătură cu această problemă și vom decide și pentru săptămâna viitoare, într-o formă sau alta. Deocamdată, sigur, până la sfârșitul săptămânii cursurile sunt online, în condițiile în care, până la urmă, este important să se desfășoare procesul educațional în siguranță”, a spus ministrul, la Digi24.

Daniel David a explicat că lipsa apei potabile a făcut imposibilă menținerea școlilor deschise.

„N-ai cum să fii la școală într-o instituție atâtea ore fără să ai acces la apă potabilă, indiferent ce artificii am fi găsit cu apă îmbuteliată sau alte variante. Este mai sigur ca în această săptămână copiii să facă învățământul online și, repet, vom comunica ce se va întâmpla săptămâna viitoare, când vom avea și noi mai multe informații”, a declarat ministrul.

Ministrul David a mai precizat că școlile și elevii au experiență cu predarea online și au resursele necesare pentru a continua cursurile în acest format.

„Noi am trecut printr-un învățământ online în pandemie, o perioadă mai lungă de timp. Școlile au dotările necesare, copiii au acces la instrumente. Dacă sunt probleme, vor fi semnalate. N-am primit deocamdată semnalări din partea părinților sau din partea profesorilor că ar fi probleme”, a mai spus Daniel David.

Criza apei din Prahova și Dâmbovița

Peste 100.000 de oameni din Prahova şi Dâmboviţa nu primesc de vineri apă în sistem centralizat, după ce apa din barajul Paltinu a crescut cu aproximativ 12 metri, iar apa încă nu poate fi tratată corespunzător pentru a deveni potabilă.

Oamenii primesc apă potabilă și menajeră de la cisternele aduse de pompieri și autorități, iar duminică a fost luată decizia ca aceștia să primească 200.000 de litri de apă din rezerva statului.

Duminică seară, premierul Ilie Bolojan a afirmat că, „după reluarea cât mai urgentă a alimentării cu apă, cei care au generat această criză în aval de acumularea Paltinu trebuie să răspundă pentru neajunsurile create”.