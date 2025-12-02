Criza apei din Prahova: S-a oprit centrala OMV Petrom de la Brazi, care asigură 10% din producția de electricitate a țării

Centrala pe gaze de la Brazi, județul Prahova, operată de OMV Petrom, a fost oprită marți la prânz, din cauza deficitului de apă din județul Prahova.

OMV Petrom a anunțat Transelectrica de faptul că va închide centrala ca urmare a unui „debit redus de apă tehnologică datorită unor avarii comunicate de Apele Române, conform adresei 62D/02.12.2025”, potrivit site-ului Transelectrica, unde se precizează că centrala va fi închisă din 2 decembrie, ora 12:00, până pe 4 decembrie, la ora 01:00.

Centrala de la Brazi are o capacitate instalată de 860 de MW.

Compania a notificat și pe platforma europeană REMIT faptul că această capacitate va fi indisponibilă până pe 4 decembrie la ora 0:00, ca urmare a deficitului de apă.

HotNews a cerut punctul de vedere al OMV Petrom și al Ministerului Energiei pe această temă, pe care le vom publica de îndată ce le vom primi.

Probleme cu apa în județul Prahova

Mai multe localități din județul Prahova au rămas încă de sâmbătă fără apă.

Consiliul Judeţean Prahova, principal acţionar al furnizorului de apă, susţine că problema este la barajul Paltinu, unde instalaţiile au intrat în blocaj tehnic din cauza turbidităţii.

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, spune că situația nu e doar o problemă tehnică, ci o lipsă gravă de profesionalism. Ea anunță că va trimite Corpul de Control pentru a analiza situația.