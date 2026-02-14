Criză de prezervative la Jocurile Olimpice de iarnă, în săptămâna de Valentine’s Day. „Totul s-a golit”

Sportivii de la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina au marcat săptămâna Valentine’s Day cu determinarea lor olimpică, golind distribuitoarele de prezervative chiar înainte de această cunoscută sărbătoare, scriu Reuters și Agerpres.

Circa 10.000 de profilactice au fost distribuite în Milano și în zonele de cazare din munți de către organizatori, continuând o veche practică olimpică care are drept scop relații protejate în special în rândul tinerilor, competitori sănătoși și energici care se află cazați în cartiere apropiate.

Până sâmbătă, stocul fusese golit, totuși, cu doar o săptămână rămasă până la încheierea Jocurilor, iar Milano se alătură unei liste lungi de orașe care au găzduit Jocurile Olimpice și unde cererea a depășit comfortabil livrările.

„Cu siguranță acest lucru arată că Valentine’s Day este în plină desfășurare în Satul Olimpic”, a spus purtătorul de cuvânt al Comitetului Internațional Olimpic, Mark Adams, într-o conferință de presă desfășurată sâmbătă.

„Zece mii au fost folosite până în prezent, circa 2.800 de sportivi, deci poți face calculele, cum se spune”, a mai adăugat oficialul CIO.

„În Carta Olimpică există regula 62, care ne cere că trebuie să avem măsuri contraceptive pentru bărbați. Mai repede, mai sus, mai puternic, împreună”, a glumit Adams.

Un semn că și partea socială a JO înflorește

În timp ce sportivilor le sunt oferite măsuri prezervative la fiecare ediție a Jocurilor Olimpice, iar rapiditatea cu care s-au terminat la Milano a lăsat aproape fiecare sportiv uluit.

„Am văzut încă de dimineață. Am fost aproape șocat, ca oricine altcineva”, a spus patinatorul mexican Donovan Carrillo.

Mialitiana Clerc, concurentă la schi alpin pentru Madagascar, a spus că nu a mai rămas nimic disponibil la locația sa de cazare.

„Au fost multe cutii la intrarea fiecărei clădiri unde stăm și în fiecare zi totul a fost golit din cutie”, a spus Clerc.

„Știu că multă lume folosește aceste prezervative sau le dau prietenilor din afara Jocurilor Olimpice pentru că este un fel de cadou gratis pentru ei”, a spus Clerc.

În timp ce medaliile rămân moneda oficială a succesului, distribuitoarele goale de prezervative indică un semn tăcut că partea socială a Jocurilor Olimpice înflorește de asemenea.