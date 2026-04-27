Criza din buzunar, dincolo de politică. Avertismentul unui român care a fost șef la Ikea și Hornbach: „Consumatorul nu mai duce prețul”

Vânzările de retail au scăzut cu 9,1% în ianuarie 2026. Jumătate din România cumpără doar când e reducere. Ce face cealaltă jumătate? Și ce se întâmplă pe piața cumpărăturilor, care sunt cele mai noi mișcări ale firmelor, cele care ne impactează pe toți, totul într-un dialog cu Cristian Stoicescu, manager cu peste 12 ani de experiență în mari companii de retail, astăzi consultant.

Cifrele sunt importante, dar interpretarea lor e esențială. De pildă, cifrele arată că vânzările de retail au alunecat cu 9,1% în ianuarie 2026. Când te uiți însă la componente, e și mai îngrijorător.

Asta după ce miliarde de euro de la UE au îmbunătățit și reconfigurat, în mai puțin de un an, un peisaj pe care nimeni nu îl mai recunoaște pe deplin.

Așa începe discuția cu Cristian Stoicescu, manager cu peste 12 ani de experiență în retail. Stoicescu a lucrat în străinătate, coordonând financiar operațiunile IKEA din Europa de Sud-Est. A lucrat la PWC și în poziții de management la Hornbach. Acum, el este consultant.

Cristian Stoicescu, consultant pe zona de retail. Foto: arhiva personală

Nu purtăm o discuție despre România politică, ci despre România pe care o măsoară cifrele și pe care o simte stomacul. Poate că e o expresie cam directă, dar Stoicescu este un personaj direct.

Ce înseamnă „Consumatorul nu mai duce prețul”?

Este România în recesiune și ce înseamnă asta pentru români?

După două trimestre consecutive de contracție, -0,2% în T3 al lui 2025, urmat de -1,9% în T4, Recesiunea tehnică a fost tratată ca un eveniment dramatic. Stoicescu o privește altfel. Ca o confirmare a ceva ce se simțea.

„Când ești retailer, PIB-ul e un indicator care confirmă retrospectiv ce ai simțit deja la casa de marcat”, spune el. „Ai simțit înainte. Cifrele vin după.”

Ce simte un retailer, concret? Simte inflația dezagregată. Adică nu prima cifră de pe coloana statistică, ci componentele ei. Serviciile au crescut cu 11,05%, nealimentarele cu 10,89%. Alimentele, în schimb, cu „doar” 7,67%.

Consumatorul român a ajuns în punctul în care nu mai poate absorbi prețurile la mâncare. Și atunci o parte din inflație nu se mai duce în raft: rămâne în buzunarul retailerului, micșorându-i marja de profit. Magazinul plătește diferența.

„Nu mai reușești să transferi tot costul”, explică Stoicescu. „Consumatorul nu mai duce prețul.”

Asta e expresia pe care o folosește des: nu mai duce. Ca și cum prețul ar fi o greutate fizică, un sac pe care oamenii îl cară din magazine spre case, iar sacul a devenit prea greu.

Când te uiți mai de aproape la scăderi

Al doilea indicator la care sunt atenți retailerii sunt volumele pe categorii. Scăderea medie de 9,1% maschează diferențe dramatice:

Nealimentarele au pierdut 11,3%

Carburanții 13,8%

Alimentele 3,9%.

Altfel formulat: oamenii cumpără strict ce pun pe masă. Tot ce poate fi amânat – electrocasnice, haine, piese auto – se amână.

Al treilea indicator esențial e rata de ocupare. România stă la 69%, față de o medie europeană de 76%.

Diferența de 19 puncte procentuale între bărbați și femei – printre cele mai ridicate din UE – lasă o groapă mare în venitul disponibil la nivel național.

„E un plafon invizibil care limitează întreaga piață de consum”, spune Stoicescu, „indiferent de politica comercială a retailerului.”

Nu e o discuție despre politică, dar nu există economie în absența politicilor publice. Aceea se numește târg. Și nici măcar târg.

De ce extind lanțurile de magazine în România într-un ritm de neoprit

România are cea mai mare pondere a populației rurale din Europa. Aproape jumătate din cetățeni trăiesc dincolo de marile centre urbane. Multă vreme, asta a fost văzut ca o vulnerabilitate – semn de subdezvoltare, de infrastructură lipsă, de venituri mici. Stoicescu o citește invers.

„Polonia și Ungaria au trecut deja prin faza asta. Discountul și proximitatea au ajuns de mult în comunele mici de acolo. La noi, procesul abia a început serios.”

Și tocmai de aceea, spune el, capitalul continuă să curgă spre expansiune în plină recesiune. Nu pentru că jucătorii mari sunt inconștienți sau imprudenți.

Ci pentru că România oferă ceva rar pe o piață europeană matură: clienți noi. Nu clienți furați de la concurență – clienți recrutați din zone unde comerțul modern pur și simplu nu a existat.

Lidl deschide magazine. Penny și-a revizuit planul de 400 de unități la 600, apoi la 1.000, cu un angajament de 3 miliarde de euro pe un deceniu.

Froo – franciza poloneză Zabka, un format de convenience urban-rural – a deschis 100 de magazine în mai puțin de un an.

Creșterea e nominală pentru că se cumpără mai scump

Există o cifră care arată că lucrurile merg bine și o cifră care arată că lucrurile merg prost, și uneori sunt conținute în același număr.

Vânzările de bunuri de larg consum au crescut cu 9,5% în valoare în 2025. Aceasta e cifra optimistă, cea care apare în rapoartele industriei. Cristian Stoicescu demontează entuziasmul: creșterea de 9,5% nu măsoară cantitatea de produse cumpărate, ci suma de bani cheltuită.

Când inflația la alimente e de 7,67%, un coș care costa 200 de lei acum costă 220 – dar nu conține mai multă hrană, ci mai mult preț. Datele INS confirmă: volumul de alimente, băuturi și tutun a scăzut cu 3,9% în ianuarie 2026.

„Statisticile industriei vorbesc despre bani”, spune Stoicescu. „Consumatorul vorbește despre pâine”

Această distincție – între ce arată numerele și ce trăiește omul – e firul care traversează întreaga analiză a pieței românești în 2026, realizată de fostul manager de la Ikea.

Stoicescu vorbește despre o piață în recesiune tehnică, cu inflație de 9,87%, cu vânzări de retail prăbușite cu 9,1% în ianuarie, și totuși cu miliarde de euro care schimbă mâini și cu rețele noi de magazine care continuă să se deschidă.

O piață care, privită din unghiuri diferite, arată simultan și ca o problemă și ca o oportunitate.

Surpriza Annabella

Dacă există un singur an în care harta retailului românesc s-a redesenat, acela e 2025-2026. Tranzacții de peste 2,2 miliarde de euro, într-un singur ciclu.

Cea mai mare: Ahold Delhaize, proprietarul Mega Image, a cumpărat rețeaua Profi cu 1,3 miliarde de euro.

Rezultatul e o entitate de circa 2.700 de magazine – prima forță capabilă să conteste serios dominația grupului german Schwarz, care operează atât Lidl, cât și Kaufland.

Un detaliu care a trecut mai puțin observat: Consiliul Concurenței a impus cedarea a 87 de magazine unui jucător mic, Annabella.

Astfel, Annabella a trecut astfel dintr-o dată pragul de un miliard de lei în cifră de afaceri – un nou jucător regional cu capital românesc, creat practic printr-o decizie de reglementare.

Cel mai mare val de fuziuni din istoria retailului românesc

A doua mutare: frații Pavăl, proprietarii Dedeman, au preluat Carrefour România pentru 823 de milioane de euro.

Grupul francez Carrefour, prezent pe piață de 25 de ani, a ieșit. Semnul de înnoire a fost completat, într-o simbolistică de care economia depinde deseori, de faptul că din partea Dedeman de achiziție s-a ocupat o femeie de afaceri de 33 de ani, o româncă școlită afară.

Semnalul e dublu. Pe de o parte, formatul clasic de hipermarket la periferie nu mai funcționează la fel de bine pe o piață orientată tot mai mult spre proximitate și discount. În același timp, un grup antreprenorial românesc preia și va opera pentru prima dată o rețea multinațională de această complexitate. Dedeman a raportat un profit net de peste 1,6 miliarde de lei în 2024.

Cum arată o achiziție „defensivă”

A treia tranzacție e mai mică, dar la fel de revelatoare: Schwarz Group a cumpărat La Cocoș, un lanț hibrid agresiv cu un model între hypermarket și hard-discount.

La Cocoș eroda baza de clienți a grupului german pe segmentul familii mari și micii comercianți. O achiziție defensivă, necesară, aproape imperativă: prețul plătit pentru a elimina o sursă de presiune, spune Stoicescu.

Efectul combinat: piața se concentrează rapid, iar furnizorii și producătorii de bunuri de consum vor simți presiunea în negocierile comerciale. „Puterea de cumpărare se mută, vizibil, de la cel care produce la cel care vinde”, crede consultantul.

Fără reducere, nu se mai cumpără

Există o cifră pe care Stoicescu o menționează cu îngrijorare clară: 25,7% din vânzările de bunuri de larg consum se realizează exclusiv pe promoție.

Traducere: oamenii nu cumpără produsul dacă nu e redus, și se mută la alt magazin când reducerea expiră.

„Prețul recomandat de producător a devenit, practic, un preț pe care foarte puțini îl mai plătesc”, spune el.

În același timp, 45% din gospodăriile românești se află la limita subzistenței

Fenomenul, cunoscut în industrie drept „capcana promoțională”, are consecințe în lanț:

Pentru retaileri: marje mai mici, costuri de marketing mai mari ca să aduci constant clienți în magazin.

Pentru producători: inovația se oprește, pentru că e greu să lansezi un produs premium într-o piață unde toată lumea caută cel mai ieftin coș posibil.

Iar loialitatea – față de brand sau față de lanț – s-a erodat serios. Stoicescu numește rezultatul nomadism comercial.

În paralel, 45% din gospodăriile românești se află la limita subzistenței. Aproape jumătate din piață nu cumpără pe baza brandului, a ambalajului sau a experienței de magazin. Cumpără strict pe preț.

Penny și lecția consecvenței

Dintr-o piață în contracție, Penny a reușit să-și crească baza activă de cumpărători. Stoicescu identifică trei motive, strâns legate între ele.

Primul e geografic: Penny a mers masiv în rural și în orașele mici când concurența se lupta pe aceleași bulevarde din marile centre.

Rețeaua a deschis magazine în localități sub 10.000 de locuitori – zone unde singura alternativă era magazinul tradițional de sat, cu prețuri adesea mai mari. Penny a captat cu o ofertă comercială modernă un bazin de clienți noi pe care nimeni nu îl disputase.

Investițiile în energia alternativă: nu pentru modă, ci pentru eficiență

Al doilea e operațional: rețeaua a făcut investiții agresive în eficiență energetică – panouri fotovoltaice, certificări ISO pentru managementul energiei. Nu e un exercițiu de imagine, ci ca strategie de stabilizare a costurilor, care permite menținerea unor prețuri vizibil mai mici la raft.

Al treilea e cel mai subtil: consecvența. Penny oferă aproximativ aceeași experiență, în aproximativ aceleași condiții, zi de zi.

„Într-o perioadă în care consumatorul e stresat financiar, predictibilitatea valorează mai mult decât surpriza. Asta construiește obișnuință, iar obișnuința construiește retenție.”

Cercul vicios

Însă cadrul economic general, pe care Stoicescu îl descrie, e îngrijorător. De ce?

Statul majorează taxele – TVA de la 19% la 21%, consolidarea cotelor reduse, impozit pe dividende la 16%, taxe suplimentare pe bănci. Companiile transferă o parte din aceste costuri în prețuri. Consumatorii restrâng consumul. Volumele scad.

Statul colectează o cotă mai mare dintr-o bază mai mică – și probabil nu atinge ținta de 6 miliarde de lei venituri suplimentare. Deficitul rămâne mare. Apare presiunea pentru o nouă rundă fiscală.

Schimbarea care nu se întoarce

Există o întrebare pe care Stoicescu spune că o primește frecvent: când trece criza, se va întoarce consumatorul la hipermarket?

Răspunsul lui, sprijinit pe date, e că schimbarea e structurală, nu ciclică. Adică? Formatul de hipermarket a fost gândit pentru consumatorul anilor 2000. Pentru o anume structură a vieții.

Acum două-trei decenii, românul mergea odată pe săptămână la periferie, petrecea ore întregi și pleca cu provizii pentru toată familia.

Recesiunea a forțat mulți consumatori să descopere ritmul achizițiilor fracționate – cumpărături mici, zilnice, de la magazinul din parterul blocului.

Și au descoperit că funcționează: aprovizionare în 15 minute, calitate acceptabilă prin private label, cheltuieli mai mici pentru că nu mai umpli coșul cu produse de impuls.

„Odată ce se formează acest obicei, revenirea la hipermarket nu mai e naturală.”

Hipermarketurile nu dispar – se transformă: supraviețuiesc în ecosisteme de tip mall, ca destinații pentru electronice, mobilier, home & living. Dar coșul alimentar zilnic al clasei mijlocii urbane, spune Stoicescu, l-au pierdut. Ieșirea Carrefour după 25 de ani e semnalul cel mai elocvent.

Magazinul mic și singura șansă reală

Spre finalul analizei, Stoicescu ajunge la întrebarea cea mai concretă: ce șanse are cineva care vrea să deschidă un mic magazin alimentar de cartier chiar acum?

Răspunsul e direct: în modelul clasic – raft metalic, mărci naționale, marjă mică – sub 20% la 24 de luni. Retailul tradițional neafiliat nu are centrale de achiziții, nu negociază volume, nu primește bonusuri de listing. Se aprovizionează prin distribuitori tradiționali, cu marjele lor adăugate.

E imposibil să ofere același preț la ulei, apă sau detergent ca un Profi sau Penny aflat la 40 de metri distanță.

Spre modelul Food-to-Go

Dar există o altă variantă. Doi piloni:

Un punct de preluare și returnare colete pentru platformele de ecommerce, cu listare pe Glovo, Tazz, Wolt. „Oamenii vin să ridice un colet și pleacă cu un produs de impuls.” Food-to-Go – cafea proaspătă, sandviciuri asamblate zilnic, rotiserie, marje mai mari decât pe bunuri ambalate, răspuns la nevoia de timp. E ceea ce românii care locuiesc sau călătoresc în străinătate văd în modelele de magazine 7 Eleven, SPAR, R-kioski.

Iar pentru magazinul care există deja și caută să supraviețuiască: oprește-te din a fi mini-supermarket. „Când vinzi ceva ce clientul nu găsește nicăieri altundeva pe stradă, poți stabili tu prețul. Când vinzi aceleași mărci pe care le găsește la discounter, prețul ți-l stabilește piața.”

În reducerea de 9,1% se vede șocul fiscal

Majorarea TVA din august 2025 a adăugat circa două puncte procentuale la inflație, conform Băncii Naționale. Vânzările de retail au căzut cu 7,2% exact în august – luna în care au intrat în vigoare noile cote.

„O parte semnificativă din declinul de 9,1% din ianuarie nu e doar efectul recesiunii tehnice, ci al erodării puterii de cumpărare induse de șocul fiscal”, spune Stoicescu.

Concluzia practică, pe care specialistul în retail o formulează ditrect: presiunea fiscală nu se va atenua curând, iar planificarea în retail trebuie făcută pe un orizont de 18-24 de luni de condiții dificile. Iar planificarea pe care o fac oamenii, organizarea din buzunar, e nevoie să fie făcută pe ani de zile, de către fiecare dintre noi.

